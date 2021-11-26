ГАРДНЕР ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ

ГАРДНЕР ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ - исследователь русской церковной музыки, композитор.

В 1920 году эмиг­ри­ро­вал из Рос­сии, в 1928 году окон­чил пра­во­слав­ный бо­го­слов­ский факультет Бел­град­ско­го университета. С 1938 года ар­хи­ман­д­рит в Ве­не, в 1942-1944 годы епископ Потсдам­ский, ви­ка­рий Бер­лин­ской и Гер­ман­ской епар­хии (ре­ше­ни­ем Ар­хие­рей­ско­го со­бо­ра РПЦЗ уво­лен с долж­но­сти ви­ка­рия и за­пре­щён в слу­же­нии). В 1950 году, со­глас­но его про­ше­нию, Си­нод вы­нес ре­ше­ние о сня­тии с не­го ар­хие­рей­ско­го са­на и мо­на­ше­ст­ва . С 1954 года чи­тал курс русской пра­во­слав­ной ли­тур­гической му­зы­ки в Мюн­хен­ском университете. С 1967 года со­труд­ни­чал с Ко­мис­си­ей вос­точ­но- и юж­но­славянских ис­сле­до­ва­ний Ба­вар­ской АН.

Как учё­ный- ме­дие­вист про­дол­жал тра­ди­ции до­ре­во­люционной русской музыкально-ис­то­рической шко­лы, главным образом Д.В. Ра­зу­мов­ско­го и В.М. Ме­тал­ло­ва. Внёс су­ще­ст­вен­ный вклад в ос­мыс­ле­ние и сис­те­ма­ти­за­цию дан­ных по ис­то­рии русского цер­ков­но­го пе­ния, в ис­сле­до­ва­ние де­ме­ст­вен­но­го рас­пе­ва, зву­ко­вы­сот­но­сти зна­мен­ной но­та­ции , цер­ков­но­пев­че­ской тер­ми­но­ло­гии. Основной труд - «Бо­го­слу­жеб­ное пе­ние рус­ской пра­во­слав­ной церк­ви», од­но из са­мых ав­то­ри­тет­ных ру­ко­водств по русскому цер­ков­но­му пе­нию, на­пи­сан­ных в XX веке. Ав­тор около 120 про­из­ве­де­ний и пе­ре­ло­же­ний ду­хов­ной му­зы­ки .

Сочинения:

Ein hands­chrif­tlic­hes Lehr­buch der al­trus­sisc­hen Neu­mensc­hrift. Münch., 1963-1972. Tl 1-3 (mit E. Kos­chmie­der);

Das Prob­lem des al­trus­sis­chen de­mes­tis­chen Kir­chen­ge­san­ges und sei­ner li­nien­lo­sen No­ta­ti­on. Münch., 1967 (Sla­vis­tis­che Be­iträ ­ge, 25);

А. Ф. Львов. [Нью Йорк], 1970;

Бо­го­слу­жеб­ное пе­ние Рус­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви. Jor­dan­vil­le; N. Y., 1978-1982. Т. 1-2. 3-е изд. М., 2004.

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