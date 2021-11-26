ЕЛЬЧАНИНОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
ЕЛЬЧАНИНОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ - русский религиозный писатель, философ и педагог.
Из семьи военного. Учился в гимназии города Эривань (1891-1893) и во 2-й гимназии в Тифлисе (1893-1900) вместе с В.Ф. Эрном и П.А. Флоренским, с которыми был в дружеских отношениях. Окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета (1904). В Санкт-Петербурге сблизился с кружком Д.С. Мережковского, посещал религиозно-философские собрания и литературные вечера Вяч.И. Иванова (1902-1903); участвовал в студенческой демонстрации у Казанского собора в Санкт-Петербурге, подвергся уголовному преследованию (1904). Секретарь московского религиозно-философского общества имени В.С. Соловьёва (1905). Некоторое время учился в Московской духовной академии (1906-1907). После воинской службы на Кавказе преподавал в гимназии имени В. Левандовского в Тифлисе, затем был её директором. Работал в Американской благотворительной организации помощи нуждающимся в Тифлисе. В 1921 году эмигрировал во Францию и поселился в Ницце, где преподавал русский язык и занимался сельским хозяйством. В 1925 году рукоположен в священники. В 1925-1934 годах священник в Никольском соборе в Ницце. Участвовал в работе Русского студенческого христианского движения (РСХД). Незадолго до смерти был переведён в Александро-Невский собор в Париже. Сочинение Ельчанинова «Записи» (1935) переведено на многие языки. Это «свидетельство веры» содержит практические советы по разным вопросам христианской жизни и воспитания, отличается религиозной искренностью и психологической тонкостью.
Сочинения:
Записи. М., 1992. 3-е изд. М., 2007;
По страницам книги «Моя жизнь во Христе» святого праведного Иоанна Кронштадтского. М., 2004;
История религии. М.; Париж, 2005.