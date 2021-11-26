ЕЛЬЧАНИНОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

ЕЛЬЧАНИНОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ - русский религиозный писатель, философ и педагог.

Из се­мьи во­ен­но­го. Учил­ся в гим­на­зии города Эри­ва­нь (1891-1893) и во 2-й гим­на­зии в Тиф­ли­се (1893-1900) вме­сте с В.Ф. Эр­ном и П.А. Фло­рен­ским , с ко­то­ры­ми был в дру­же­ских от­но­ше­ни­ях. Окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факультет Санкт-Пе­тербургского университета (1904). В Санкт-Пе­тер­бур­ге сбли­зил­ся с круж­ком Д.С. Ме­реж­ков­ско­го, по­се­щал ре­лигиозно-фи­лософские со­б­ра­ния и литературные ве­че­ра Вяч.И. Ива­но­ва (1902-1903); уча­ст­во­вал в сту­денческой де­мон­ст­ра­ции у Ка­зан­ско­го со­бо­ра в Санкт-Пе­тер­бур­ге, под­верг­ся уго­лов­но­му пре­сле­до­ва­нию (1904). Сек­ре­тарь московского ре­лигиозно-фи­лософского об­ще­ст­ва имени В.С. Со­ловь­ё­ва (1905). Не­ко­то­рое вре­мя учил­ся в Московской ду­хов­ной ака­де­мии (1906-1907). По­сле во­ин­ской служ­бы на Кав­ка­зе пре­по­да­вал в гим­на­зии имени В. Ле­ван­дов­ско­го в Тиф­ли­се, за­тем был её ди­рек­то­ром. Ра­бо­тал в Американской бла­го­тво­рительной организации по­мо­щи ну­ж­даю­щим­ся в Тиф­ли­се. В 1921 году эмиг­ри­ро­вал во Фран­цию и по­се­лил­ся в Ниц­це, где пре­по­да­вал русский язык и за­ни­мал­ся сельским хозяйством. В 1925 году ру­ко­по­ло­жен в свя­щен­ни­ки. В 1925-1934 годах свя­щен­ник в Ни­коль­ском со­бо­ре в Ниц­це. Уча­ст­во­вал в ра­бо­те Русского сту­денческого хри­сти­ан­ско­го дви­же­ния (РСХД). Не­за­дол­го до смер­ти был пе­ре­ве­дён в Алек­сан­д­ро-Нев­ский со­бор в Па­ри­же. Сочинение Ельчанинова «За­пи­си» (1935) пе­ре­ве­де­но на многие язы­ки. Это «сви­де­тель­ст­во ве­ры» со­дер­жит прак­тические со­ве­ты по раз­ным во­про­сам хри­сти­ан­ской жиз­ни и вос­пи­та­ния, от­ли­ча­ет­ся ре­лиги­озной ис­крен­но­стью и пси­хо­ло­гической тон­ко­стью.

Сочинения:

За­пи­си. М., 1992. 3-е изд. М., 2007;

По стра­ни­цам кни­ги «Моя жизнь во Хри­сте» свя­то­го пра­вед­но­го Ио­ан­на Крон­штадт­ско­го. М., 2004;

Ис­то­рия ре­ли­гии. М.; Па­риж, 2005.