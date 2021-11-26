ДОН-АМИНАДО
ДОН-АМИНАДО (настоящее имя и фамилия Аминад Петрович Шполянский) - русский писатель.
В 1906 году поступил на юридический факультет Новороссийского университета (Одесса), в апреле 1910 года приехал в Киев, где сдал выпускные экзамены в университете Святого Владимира. В том же году переехал в Москву.
С 1914 года сотрудник еженедельника «Новый Сатирикон». Первый поэтический сборник «Песни войны» (1914 год) успеха не имел. В 1920 году эмигрировал в Константинополь, затем в Париж. Редактор детского журнал «Зелёная палочка» (1920-1921 годы, Париж), постоянный фельетонист газета «Последние новости».
Один из ведущих сатириков русского зарубежья, автор нескольких поэтических сборников [в том числе «Дым без отечества» (1921 год), где ностальгические интонации сочетаются с сатирическим разоблачением вождей эмиграции и резкой критикой в адрес советской России, и другие]; сборник рассказов и фельетонов «Наша маленькая жизнь» (1927 год) о жизни парижского зарубежья; мемуарной прозы «Поезд на третьем пути» (1954 год); рассказов для детей.
Наибольшую известность Дон-Аминадо принесли циклы афоризмов в духе Козьмы Пруткова, в которых он высмеивал человеческие пороки, советскую жизнь и идеологию, размышлял о смысле жизни, о моральных ценностях, об отношениях полов, о положении эмигрантов. В афоризмах наиболее ярко проявились характерные особенности стилистической манеры Дон-Аминадо - лаконизм, склонность к ироническому парадоксу, каламбурам, комическому обыгрыванию метафор, ироническому переосмыслению пословиц.
Сочинения:
Парадоксы жизни: Стихотворения, воспоминания, афоризмы. М., 1991.