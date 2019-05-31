Борьба с беспризорностью 31 мая 1935 года был принято постановление «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности» Позабыт и заброшен с молодых юных лет От суровых лет Первой мировой и Гражданской войн, кроме разрухи, осталось ещё одно страшное наследие – детская беспризорность. Масса детей осталась без опеки, мальчишки и девчонки сотнями тысяч бродили по истерзанной и голодной стране. На точную статистику того времени рассчитывать сложно, но всё-таки имеются данные, что в 1921 году таких ребят было 4,5 миллиона, а по другим данным – в 1922 году их было и вовсе 7 миллионов. Источник: https://stalist.livejournal.com Молодое Советское государство было крайне озабочено этой проблемой и бросило... На чтение: 2 минуты

31 мая 1935 года был принято постановление «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности»

Позабыт и заброшен с молодых юных лет

От суровых лет Первой мировой и Гражданской войн , кроме разрухи, осталось ещё одно страшное наследие – детская беспризорность. Масса детей осталась без опеки, мальчишки и девчонки сотнями тысяч бродили по истерзанной и голодной стране. На точную статистику того времени рассчитывать сложно, но всё-таки имеются данные, что в 1921 году таких ребят было 4,5 миллиона, а по другим данным – в 1922 году их было и вовсе 7 миллионов.

Источник: https://stalist.livejournal.com

Молодое Советское государство было крайне озабочено этой проблемой и бросило значительные силы на её решение. Борьба с беспризорностью становится государственной задачей. Сначала вступает в силу декрет о создании Совета по защите детей. Его возглавляет нарком просвещения Анатолий Луначарский. В 1921 году создаётся «Деткомиссия ВЦИК» во главе с Феликсом Дзержинским. Вопрос стоял на контроле и у В.И. Ленина . К решению вопроса были подключены и другие организации. Не осталась равнодушной вся страна. Особое место в этой работе приняли профсоюзы, комсомол , партийные организации. Всех беспризорников брали на учёт в милиции, ГПУ и в уголовном розыске. В органах народного образования создавались специальные службы, занимающиеся этими вопросами.

Все на борьбу с беспризорностью!

Повсеместно начали организовываться детские воспитательные учреждения интернатного типа – детские дома, трудовые коммуны, школы-колонии, школы-коммуны, детские городки. В 1919 году опекой было охвачено 125 тысяч детей, в 1921-1922 годах – 540 тысяч. В 1921 году было создано 200 приёмников-распределителей, которые пропускали через себя ежедневно от 50 до 100 детей. С 1922 года стали вводиться квоты для производственного обучения и трудоустройства подростков.

Источник: http://back-in-ussr.com

Активно внедрялись такие формы работы с беспризорниками, как патронат, усыновление, опека и попечительство. В 1923 году только в Москве на эту работу было брошено 15 тысяч педагогических работников. В 1924 году проходит 1-я московская конференция по борьбе с беспризорностью. В это время беспризорностью серьёзно начинает заниматься ЧК.

Созданные общества «Друзья детей» организовывали ночлежки, приюты, рабочие мастерские, летние лагеря отдыха и детские площадки для беспризорников. Сил у молодого государства не хватало, но с каждым годом росло количество учреждений, которые занимались реабилитацией детей. В 1925 году имелось 280 детских домов, 420 трудовых коммун и 880 детских городков.

Источник: https://stalist.livejournal.com

Борьба с беспризорничеством и защита детей в 1926 году были закреплены в важных государственных документах. И на Пленуме ВЦИК в 1927 году отмечалось, что принятые меры стали давать результаты. Были выделены дополнительные ассигнования и принят трёхлетний план по борьбе с беспризорностью.

Искоренили полностью

Принято считать, что ликвидация беспризорности относится к середине 1930-х годов. Упомянутый выше документ 1935 года «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности» отмечал, что ликвидирована массовая беспризорность, но небольшое число беспризорников всё ещё остаётся, и потому прекращать работать в данном направлении рано. Было предложено эту работу продолжить. С ликвидацией массовой беспризорности страна справилась за 15 лет.

Источник: http://back-in-ussr.com

За эти годы было сделано очень много, но трудностей было ещё больше. Этот процесс художественными средствами был наглядно показан в ставших классическими для советского кинематографа фильмах, прежде всего это «Путёвка в жизнь» режиссёра Николая Экка (1931) и «Республика ШКИД» режиссёра Геннадия Полоки (1966). Фильм «Путёвка в жизнь» был создан по предложению известного педагога Антона Макаренко, который сам стал развивать собственную методику перевоспитания, выбрав для этой цели трудовую колонию для несовершеннолетних. Именно он создал систему, основанную на разделении детей на группы и самостоятельном обустройстве их быта. Под его руководством подростки изготавливали фотоаппараты «ФЭД». ЮНЕСКО отнесла Макаренко к четырём педагогам, определившим способ педагогического мышления в ХХ веке.

Сироты Великой Отечественной

Новым испытанием для всей страны стала Великая Отечественная война . Имеются разные данные по количеству детей-сирот. Чаще всего пишут, что после войны их было более 600 тысяч человек.

Государство уже имело богатый опыт и по борьбе с беспризорничеством, и в умении справляться с проблемами детского сиротства. К концу 1945 года для детей погибших фронтовиков было открыто 120 детских домов и в них воспитывалось 17 тысяч детей. Были распространены детские дома при колхозах, промышленных предприятиях за счёт профсоюзов и комсомольских организаций, при милиции. Широко практиковалась передача детей-сирот в семьи. С 1941 по 1945 год было взято под опеку и патронат 270 тысяч детей-сирот.

Источник: https://ekabu.ru

В 1943 году руководство страны приняло решение об организации на освобождённых территориях суворовских, нахимовских и специальных ремесленных училищ с повышенными нормами содержания детей и обучение их лучшим военным и гражданским профессиям. Каждому ребёнку гарантировалось там семилетнее образование.

Детей, оставшихся без родителей, собирали комендантские патрули и отправляли в военкоматы. Дальше они уже щеголяли в военной или ремесленной форме. Деньги на ребят у государства находились. Дети-сироты в самые суровые дни войны не остались на улице, не были брошены на произвол судьбы.

Обложка: https://pikabu.ru