АВЕРЧЕНКО, Аркадий Тимофеевич

Русский сатирик, юморист, театральный критик.

С 15 лет А. «служил младшим писцом в транспортной конторе», конторщиком на каменноугольных разработках Донбасса. В 1903 переезжает в Харьков на службу в правление рудников. Печатается с 1903. С 1906 А. совершенно «забросил службу», редактор журнала «сатирической литературы и юмористики с рисунками» «Штык», а затем — «Меч». Переехав в Петербург, А. сотрудничает с журналом «Стрекоза», преобразованным в 1908 в «Сатирикон», ставший важнейшей вехой в творческой биографии А. В период общественной реакции «Сатирикон» остался единственным в России популярным журналом юмора и сатиры. В нем сотрудничали художники Н. В. Ремизов, Л. Бакст, И. Билибин, М. Добужинский , А. Бенуа, и О. Дымов, поэты Саша Черный, С. Городецкий, О. Мандельштам , В. Маяковский, писатели А. Куприн, Л. Андреев, А. Толстой, А. Грин, Тэффи. Произведения самого А. составляли едва ли не половину журн. В 1913 из-за конфликта с изд. А. и его сотрудники основали «Новый Сатирикон», который с начала Первой мировой войны включился в патриотическую кампанию («Четыре стороны Вильгельма» и др.). Приветствуя Февральскую революцию , Октябрьскую революцию А. встретил враждебно. Болезненно переживал бытовые неурядицы («Быт», «В ожидании ужаса» и др.). В августе 1918 «Новый Сатирикон» был закрыт. А. пробрался через охваченую гражданской войной Украину в Севастополь, где с июня 1919 сотрудничал в газете «Юг России», агитируя за Белое движение. В 1920 газета закрыта врангелевской цензурой. С ноября 1920 — в эмиграции (Константинополь, София, Белград, с 1922 — Прага). В 1921 опубликовал сборник памфлетов «Дюжина ножей в спину революции» с острой критикой большевизма, в 1923 — сборник эмигрантских рассказов «Записки Простодушного». Грустно высмеивал жизнь русской эмиграции («Осколки разбитого вдребезги» и др.). Сотрудничал в газете «Prager Presse». Роман «Шутка мецената» написан в 1923, вышел посмертно в 1925.

Сочинения:

Аверченко А. Юмористические рассказы. М., 1964.

Автор статьи: Н. А. Герулайтис.