АНТОНИЙ (Храповицкий Алексей Павлович)

Митрополит Киевский и Галицкий, глава РПЦ за границей.

В 1885 окончил С.‑Петербургскую Духовную академию, пострижен в монахи . Магистр богословия (1888), диссертация «Психологические данные в пользу свободы воли и нравственной ответственности». В 1889 стал архимандритом, в 1890 — ректором С.-Петербургской духовной семинарии. С 1890 — ректор Московской духовной академии , в 1895 Казанской духовной академии 07.09.1897 рукоположен в еп. Чебоксарского, викария Казанской епархии. В 1899 еп. Чистопольский, первый викарий Казанской епархии, с оставлением в должности ректора. С 1900 — еп. Уфимский и Мензелинский, с 1902 Волынский и Житомирский. С 1906 — архиепископ (с 1914 Харьковский и Ахтырский). В своих трудах критиковал учения Л. Толстого и В. Соловьева. Член Государственного совета (1906–1907). Придерживался крайне правых убеждений. При его содействии в Почаевской лавре было создано одно из крупнейших отделений «Союза русского народа». В 1908 выступил за восстановление патриаршества. С 1912 член Священного Синода. 28.11.1917 возведен в сан митрополита. В 1917 член Предсоборного Присутствия и Поместного собора РПЦ 1917–1918 . Один из кандидатов на патриарший престол. Член Патриаршего Священного Синода. С 1918 митр. Киевский и Галицкий. В 1919 — временно управляющий Краснодарской епархией. В 1920–1936 — в эмиграции в Сербии. 21.11–02.12.1921 организовал в Сремских Карловцах «Русский всезаграничный церковный собор», создавший Высшее русской церковное управление за границей (в 1922 преобразовано в Священный Синод РПЦ за границей) во главе с А. Организаторы собора были осуждены патр. Тихоном. Не принял Декларацию митр. Сергия , разорвал общение с РПЦ. В июне 1934 постановлением зам. патриаршего местоблюстителя митр. Сергия был запрещен в священнослужении. Не признал это решение.

Автор статьи: Герулайтис Н.А.