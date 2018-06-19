Антоний Сурожский 19 июня (н. ст.) 1914 года родился епископ Русской православной церкви, митрополит Сурожский Антоний, один из наиболее популярных православных проповедников XX века. Он упокоился 4 августа 2003 года, оставив в земной жизни о себе светлую память, многочисленные книги и статьи о духовной жизни и православной духовности. Принятие веры Митрополит Антоний почти полвека возглавлял Русскую православную церковь в Великобритании, несколько раз приезжал в СССР за железный занавес, служил службы под надзором властей, порой на частных квартирах проводил фактически подпольные беседы с верующими, а ажиотаж был колоссальным, причем узнавали люди о приезде митрополита Антония из запрещенных источников. О нем вспоминали как о... На чтение: 2 минуты

19 июня (н. ст.) 1914 года родился епископ Русской православной церкви, митрополит Сурожский Антоний, один из наиболее популярных православных проповедников XX века. Он упокоился 4 августа 2003 года, оставив в земной жизни о себе светлую память, многочисленные книги и статьи о духовной жизни и православной духовности.

Принятие веры

Митрополит Антоний почти полвека возглавлял Русскую православную церковь в Великобритании, несколько раз приезжал в СССР за железный занавес, служил службы под надзором властей, порой на частных квартирах проводил фактически подпольные беседы с верующими, а ажиотаж был колоссальным, причем узнавали люди о приезде митрополита Антония из запрещенных источников. О нем вспоминали как о фигуре харизматической, собранном, сосредоточенном человеке, способном пронизывать взглядом и освещать своей жизнью и словами жизнь других, достучаться до сердца. Митрополит Антоний был невероятно образованным и цельным человеком, чем искренне привлекал.

О моменте обретения веры Андрей Блум (так звали Антония Сурожского в миру), сын русских эмигрантов во Франции, вспоминал следующее. Будучи 14-летним подростком, воспитанным на понятиях воинской доблести, он как-то возмутился проповедью о христианском смирении. Тогда он решил самостоятельно открыть Евангелие и проверить, что же там действительно написано. Во время чтения, между 2- и 3-й главами, Блум ясно ощутил присутствие Христа, тогда он ясно понял, что все написанное в Евангелии – правда.

Митрополит Антоний окончил сразу два факультета Сорбонны: биологический и медицинский. А в 1939 году, перед тем как отправиться на фронт, тайно принял православное монашество. В годы Второй мировой войны Антоний служил врачом в действующей армии, затем во французском антифашистском подполье, затем в мирном Париже. В общей сложности – почти 10 лет медицинской практики.

Андрей Блум (справа) в качестве вожатого в летнем лагере Российского студенческого христианского движения (РСХД), 1937 г.

Пастырь

В 1948 году Антония рукоположили в Париже в иеромонахи и направили на пастырское служение в Англию. Молодому священнику удалось скоро освоить английский язык. Он проповедовал с энтузиазмом, как в аудиториях, так и на улицах. Во время проповеди в Оксфорде он начал выступление прямо на ступеньках библиотеки. Собралась такая толпа слушателей, что вызвали полицию.

Популярность Антония среди англичан росла очень быстро. Он первым стал освящать воды Темзы на праздник Крещения Господня. Было для англичан необычным и то, что Антоний всегда вещал без заготовленного на бумаге текста. Наверное, в Англии не было ни одного города, в который бы Антония не приглашали. Его часто звали на радиопередачи, на «Би-би-си» он вел дискуссии с англиканами, а также радиобеседы для домохозяек. Крайне резонансным получился телевизионный двухчасовой диспут Антония с атеисткой и известной журналисткой Марганитой Ласки, он едва не переубедил ее в тот раз. В целом вся эта деятельность Антония сделала православие предметом обсуждения всего английского общества, ранее воспринимавшего православную веру как явление греко-русское и в некотором смысле далекое и непонятное. Англичане говорили, что Энтони Блум – самый популярный человек в Великобритании после «Битлз».

Возглавлявший с 1950 года патриарший храм Святого апостола Филиппа и преподобного Сергия в Лондоне, а затем, с 1956 года, уже в сане архимандрита патриаршего храма Успения Божией Матери и Всех святых в Лондоне, Антоний так расширил свой небольшой приход, что тот перерос в большую Сурожскую епархию Русской православной церкви (учреждена в 1962 году), а митрополит Антоний с 1963 по 1974 год являлся экзархом Московской Патриархии в Западной Европе.

Как показал Христос

Митрополит Антоний умел передавать свой опыт общения с Богом своей пастве. Прихожане лондонского храма, среди которых было много русских эмигрантов и детей эмигрантов, где владыка был настоятелем, вспоминали, что богослужения и беседы с ним были школой того, как стоять перед Богом и молиться. Владыка регулярно проводил говения: целый день он был с прихожанами, они беседовали, молились, полчаса проводили в созерцательной тишине в храме, затем следовала еще одна беседа и общая исповедь, на которой митрополит исповедовался сам. Так и говорил, мол, я буду исповедоваться, а вы слушайте, а на что ваше сердце откликнется, в том тоже исповедуйтесь.

В повседневной жизни Антоний совершенно не был похож на правящего архиерея: работал в скромной келье с одним лишь столом, из-за чего порой его принимали за сторожа. Всю жизнь он трудился только за зарплату, у него никогда не было даже машины. Лишь в старости, когда стали сильно беспокоить боли в спине, он позволял прихожанам его подвезти. Антоний не брал плату за исполнение треб, а после приходских обедов сам мыл посуду, отчищал ковры в храме от воска. Все так, как показал ученикам Христос, омыв им ноги. А еще митрополит Антоний не любил пышных и суетных архиерейских служб и предпочитал проводить богослужение как обычный священник, дабы не нарушать божественной тишины…