10 класс | История России

ПОЛИТИКА ПЕРЕХОДНОЙ ЭПОХИ. ОПЫТ ЛЕНИНА

ПЛИМАК Е.

Несмотря на то, что в названии книги делается акцент на осмысление В. И. Лениным проблем переходного периода и его действиях после революции 1917 г., по своему содержанию книга шире. Ее вполне можно назвать критической интеллектуальной биографией Ленина. Детально проанализированы все основные этапы политической биографии Ленина: борьба за лидерство в партии и само создание партии большевиков, теоретические споры внутри российской и международной социал-демократии в предреволюционный и послереволюционный периоды.