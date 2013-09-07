Умер В.И. Ленин После тяжелой болезни скончался вождь большевиков. Его мумификация и захоронение в мавзолее на Красной площади до сих пор вызывают споры. На чтение: 6 минут

СМЕРТЬ ЛЕНИНА. БЮЛЛЕТЕНЬ

21-го января в состоянии здоровья Владимира Ильича ЛЕНИНА внезапно произошло резкое ухудшение: в 5 1/2 ч. дня дыхание стало прерывистым, наступило бессознательное состояние, появились общие судороги, и в 6 ч. 50 м. Владимир Ильич скончался при явлениях паралича дыхательного центра. Произведенное 22-го января в 2 часа дня вскрытие тела обнаружило резкие изменения кровеносных сосудов головного мозга и свежее кровоизлияние из сосудов мягкой мозговой оболочки в областн четверохолмия, что и послужило ближайшей причиной смерти.

Professor Foerster

Профессор В.ОСИПОВ

Профессор А. И. АБРИКОСОВ

Профессор Л. А. ДЕШИН

Профессор В.В.БУНАК

Доктор Ф.А. ГЕТЬЕ

Доктор П.ЕЛИСТРАТОВ

Доктор В.РОЗАНОВ

Д-р ОБУХ

Доктор ВЕЙСБРОД

Наркомздрав Н.СЕМАШКО

Горки, близ Москвы, 22 января 1924 года.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ

Вчера, 21-го января, в 6 часов 50 мин. вечера, в Горках близ Москвы скоропостижно скончался ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН). Ничто не указывало на близость смертельного исхода. За последнее время в состоянии здоровья Владимира Ильича наступило значительное улучшение. Все заставляло думать, что его здоровье будет и дальше восстанавливаться. Совершенно неожиданно вчера в состоянии здоровья Владимира Ильича наступило резкое ухудшение. Несколько часов спустя Владимира Ильича не стало.

Заседающий в Москве Всероссийский Съезд Советов и открывающийся в ближайшие дни всесоюзный Съезд примут необходимые решения для обеспечения дальнейшей непрерывной работы Советского Правительства. Самый тяжелый удар, постигший трудящихся Советского Союза, как и всего мира со времени завоевания власти рабочими и крестьянами России, глубоко потрясет каждого рабочего и каждого крестьянина не только в нашей республике, но и во всех странах. Широчайшие массы трудящихся всего мира будут оплакивать величайшего своего вождя. Его больше нет среди нас, но его дело останется незыблемым. Выражающее волю трудящихся масс Советское Правительство продолжит работу Владимира Ильича, идя дальше по намеченному им пути. Советская власть стоит твердо на своем посту, на страже завоеваний пролетарской революции.

Москва, Кремль, 22-го января 1924 г.

МАЯКОВСКИЙ

Потолок

на нас

пошел снижаться вороном.

Опустили головы -

еще нагни!

Задрожали вдруг

и стали черными

люстр расплывшихся огни.

Захлебнулся

клокольчика ненужный щелк.

Превозмог себя

и встал Калинин.

Слезы не сжуешь

с усов и щек.

Выдали.

Блестят у бороды на клине.

Мысли смешались,

голову мнут.

Кровь в виски,

клокочет в вене:

- Вчера

в шесть часов пятьдесят минут

скончался товарищ Ленин!

Владимир Маяковский. Из поэмы «Владимир Ильич Ленин»

ГОРЬКИЙ

Он был русский человек, который долго жил вне России, внимательно разглядывал нашу страну, - издали она кажется красочнее и ярче. Он правильно оценил потенциальную силу ее - исключительную талантливость народа, еще слабо выраженную, не возбужденную историей, тяжелой и нудной, но талантливость всюду, на темном фоне фантастической русской жизни блестящую золотыми звездами. Владимир Ленин, большой, настоящий человек мира сего, - умер. Эта смерть очень больно ударила по сердцам тех людей, кто знал его, очень больно!

Но черная черта смерти только еще резче подчеркнула в глазах всего мира его значение, - значение вождя всемирного трудового народа. И если б туча ненависти к нему, туча лжи и клеветы вокруг имени его была еще более густа - все равно: нет сил, которые могли бы затемнить факел, поднятый Лениным в душной тьме обезумевшего мира. И не было человека, который так, как этот, действительно заслужил в мире вечную память.

Владимир Ленин умер. Наследники разума и воли его - живы. Живы и работают так успешно, как никто, нигде в мире не работал.

Максим Горький Из очерка «В.И. Ленин»

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Е.А. ДЖАПАРИДЗЕ

Смерть В.И.Ленина! Часы и минуты, когда стало известно о постигшем страну горе, похороны Ильича и сейчас забыть не могу и не забуду, сколько буду жить. Я старалась восстановить в памяти все как было. Внимательно в скорбном и тягостном молчании выслушала обращение партии и правительства к народу. Смерть Ильича воспринималась каждым, как своя личная большая трагедия. Задумалась: давно ли погиб отец? Порой кажется, совсем давно, а иногда - только вчера. Во всяком случае, явственно ощущаю: вновь будто переживаю всю горечь утраты отца.

23 января. Павелецкий вокзал. Растянувшаяся на многие километры траурная процессия с гробом Владимира Ильича медленно движется к Колонному залу. Длинная очередь скорбящих людей протянулась от Тверской до Дмитровки, хотя гроб в Дом Союзов еще не внесли и никого пока не пускают. Люди стоят, переминаясь с ноги на ногу, несмотря на дикую стужу. Как будто сама природа решила устроить испытание на стойкость москвичам, питерцам, многочисленным представителям из разных городов, приехавших отдать свой последний долг Ильичу. Потом стали жечь костры, чтобы хоть чуть-чуть согреться. Непрерывный нескончаемый поток людей. И так, почти четверо суток подряд.

Из Тифлиса приехали Серго Орджоникидзе с женой Зинаидой Гавриловной. Остановились у нас. Трудно было смотреть на Серго - он осунулся, побледнел. Очень тяжело переживал смерть Владимира Ильича. Возвратился в первый вечер домой поздно, дал волю своим чувствам, плакал навзрыд. Потом немного успокоившись, сквозь слезы, стал рассказывать об Ильиче, вспоминать отдельные встречи с ним. Мы, потрясенные сидели вокруг Серго и молчали, только слезы скатывались с наших глаз. Средь ночи я с Люцией (Л.А.Джапаридзе, сестра Е.А.Джапаридзе) собрались уйти. Серго заметил, спросил: куда это мы направляемся, ведь мороз трескучий. Отвечаем: как куда - в очередь, как все... Надо же спешить в Колонный зал. Стал отговаривать: дескать, заболеть можно. Напомнил 1919 год, когда совместно с нашей матерью пришлось настрадаться из-за наших тяжелых недугов. Мы не поддавались этим уговорам. Тогда Серго обещал достать для нас пропуска. Мы сдались, но все же ушли, на ночь глядя. Когда наша очередь подошла к Дому Союзов было уже ранее утро, что-то около шести. Поднялись по лестнице. Что творилось в душе - передать невозможно.

Траурные мелодии. Люстры, затянутые черным крепом. Венки, цветы. Их великое множество и становится с каждым часом все больше. Тоска, боль. Мы уже совсем близко подходим к залу. Слышатся приглушенные рыдания. Самим тоже хочется рыдать. На глазах пелена и, как мы напрягаемся, чтобы рассмотреть дорогое лицо Ильича почти ничего не видим. Не успели оглянуться, как уже подвинулись к выходу.

Бежим домой. Все уже, разумеется, встали, на ногах. Никто на нас не обращает внимания, не спрашивает, где пропадали ночь, откуда возвратились. И так ясно, но только вечером пришел Серго и вручил нам пропуска, дающие право в любое время пройти в Колонный зал. К сожалению, не сумели мы с Лидией сохранить свои пропуска. Зато пропуск, выписанный на имя мамы, бережем, как дорогую реликвию.

У гроба Владимира Ильича мы видели многих его соратников, родных, близких. Глубокая невыразимая печаль была написана на лицах Надежды Константиновны, Анны Ильиничны, руководителей партии - М.И.Калинина, Ф.Э.Дзержинского, И.В.Сталина , Серго Орджоникидзе, М.В.Фрунзе, старых большевиков, представителей рабочего класса, крестьянства, интеллигенции, армии и флота.

Как-то возвращаясь домой, застали Серго. Он был взволнован, с возмущением упоминал имя Троцкого.

- Понимаете, Варо, - обращаясь к маме в такой-то момент он (Троцкий. - Е.Д.) запрашивает: надо ли ему приехать в Москву (Троцкий в это время находился на отдыхе. -Е.Д.). Как будто на этот счет может возникнуть вопрос. Правильно ему ответили: поступайте, как сами считаете нужным. И он не приехал... Не счел для себя необходимым проводить Ильича в последний путь...

Тем временем поток приехавшх со всех концов страны, из многих стран мира не уменьшался, а все возрастал и возрастал. Люди шли проститься с Лениным...

Довелось мне быть на траурном заседании II съезда Советов, посвященного памяти Ильича. Заседание открыл Григорий Иванович Петровский. Потом со словами прощания выступил Михаил Иванович Калинин. Вслед за ним на трибуну поднялась Надежда Константиновна Крупская. Зал слушал ее стоя и так было тихо, что малейший шорох отдавался в ушах. Говорила она приглушенным голосом. Помню ее просьбу: не давать своей печали по Ильичу уходить во внешние почитания его личности. Она призывала не устраивать ему памятников, дворцов- всему этому, по выражению Надежды Константиновны, Ильич придавал так мало значения, так тяготился всем этим. Хотите, - подчеркнула Крупская, - почитать память Владимира Ильича - устраивайте ясли, детские сады и т.д., давайте во всем проводить в жизнь его советы.

Все участники съезда продолжали стоять, пока Надежда Константиновна, закончив свое выступление, не села на свое место в Президиуме. На трибуне - И.В.Сталин, произносит клятву. От имени Центрального Комитета партии, от имени всех коммунистов. И от нашего, молодежи, имени, думала я, тоже. По-ленински жить, учиться и работать - вот отныне наш девиз.

Оживает в памяти день 27 января. Накануне, с ноля часов, доступ колонн трудящихся был прекращен. Семь утра. Мама с Зинаидой Гавриловной Орджоникидзе и мы с сестрой направляемся в Колонный зал. Серго, а также другие видные деятели партии и советского государства уже там. Через час, ровно в восемь, в почетный караул становятся Калинин, Сталин, Куйбышев, Курский, Орджоникидзе, Дзержинский, Енукидзе...У гроба - Надежда Константиновна, Мария Ильинична, Анна Ильинична, Дмитрий Ильич. Тишина. Вдруг кто-то запевает “Вы жертвою пали”... Подхватывают все, кто в зале. Потом раздаются мощные звуки Интернационала. Члены Политбюро ЦК, рабочие поднимают гроб с телом Владимира Ильича. Они медленно движутся к выходу, направляясь к Красной площади, туда, где уже выстроен в дереве временный мавзолей. Он почти не изменился первоначальный Мавзолей, только дерево заменено мрамором и гранитом. Начиная с 10 утра и до 16 часов мимо гроба прошли многочисленные колонны трудящихся - представителей всех районов столицы. На мавзолее члены Политбюро ЦК, Президиума ЦИКа, руководители зарубежных партий, ветераны партии, рабочего и коммунистического движения...

Без пяти минут шестнадцать часов. Движение приостановлено. С гроба снимаются знамена ЦК ВКП(б), Коминтерна. Дзержинский, Сталин и другие, в том числе рабочие, поднимают гроб с телом Ильича и несут его в Мавзолей. Тишину нарушают ружейные залпы, гудки фабрик и заводов, паровозов... «Телеграф охрип от траурного гуда». Именно так! По телеграфным проводам разнесся сигнал: «Встаньте, товарищи, Ильича хоронят». И все, где кто бы не находился в это время, вставали. Четыре минуты прошло и вот уже прозвучал новый сигнал: «Ленин умер. Ленин живет». И снова кто-то запевает: «Вы жертвою пали» - на этот раз любимую песню Ильича подхватывает вся Красная площадь - от края и до края.

Смерть Ленина. Воспоминания

А.В. ЩУСЕВ. СОЗДАНИЕ МАВЗОЛЕЯ

Моя работа над образом мавзолея Ленина сложилась из трех периодов. Первый период связывается с январскими днями 1924 года, когда скорбная весть о кончине великого гения человечества повергла в траур каждый советский дом, мучительной болью заставляла сжиматься сердца граждан нашей страны. От имени правительства мне было дано задание немедленно приступить к проектированию и сооружению временного мавзолея для гроба Ленина на Красной площади. Я высказал свои соображения о том, что силуэт мавзолея не должен бить высотным, должен иметь ступенчатую форму. Надпись на мавзолее я предложил простую - одно слово, в котором заключено стольковолнующего смысла для всего трудящегося человечества. Это слово - ЛЕНИН. Все сооружение было сделано из дерева и обшито деревянными досками. Планировка мавзолея была рассчитана таким образом, чтобы создать график движения, обеспечивающий непрерывный пропуск значительных масс народа без образования встречного потока. Для этого в мавзолее были сделаны две двери - одна входная, другая выходная. Входя, народ должен был спускаться по лестнице, ведущей в центральный зал с гробом Владимира Ильича и, обходя его кругом, подниматься по такой же лестнице, ведущей к выходной двери. Для утепления мавзолея было решено выстлать пол, стены и потолок центрального зала двойными досками со слоем чистых опилок между ними. Лестницы оставались холодными. Зал был декорирован набивной тканью, выполненной в черно-красной гамме по рисункам художника Нивинского.

Этот первый вариант мавзолея был осуществлен в три дня, с 21 по 24 января 1924 года. Он просуществовал несколько месяцев. В мае 1924 года мне было поручено, не меняя основной конструкции мавзолея, придать ему монументальную архитектурно - художественную форму. Предстояло создать из дерева монументальное сооружение на Красной площади и вложить в него архитектурную идею, достойную имени того, чью бессмертную память оно должно было увековечить. Это было делом нелегким. «Ленин умер, по дело его живет» - этот лозунг, провозглашенный партией после смерти Владимира Ильича, помог мне найти архитектурный образ мавзолея. Я создал композицию ступенчатого памятника - трибуны. Чтобы охранить дерево от порчи атмосферными осадками, я решил покрыть его масляным лаком. Деревянные доски сшивались фигурными коваными железными гвоздями, которые придавали сооружению монументальный контур, так как шляпки гвоздей выступали на 10 сантиметров. В конце мая мавзолей был закончен и обнесен железной оградой, внутри которой были разбиты клумбы с цветами.

В этом мавзолее тело Владимира Ильича покоилось в течение пяти лет. Но в насыпном грунте, из которого состояла эта часть Красной площади, дерево стало подвергаться гниению, - и я получил новое поручение правительства - заменить деревянный мавзолей каменным. а пять лет образ мавзолея стал известным во всех уголках земного шара. Поэтому правительством было решено не изменять архитектуру мавзолея. — мне было поручено точно воспроизвести ее в камне. Непосредственное наблюдение за постройкой осуществляли товарищи Молотов и Ворошилов. Этот третий вариант мавзолея решено было соорудить из красного, серого и черного лабрадора, с верхней плитой из карельского красного порфира, установленной на колоннах из разнообразных гранитных пород, доставленных из семи союзных республик. Мавзолей сооружался исключительно из советских материалов. Стены внутреннего центрального зала обрабатывались серым с черным лабрадором с вертикальными пилястрами из красного порфира и инкрустацией из ярко-красной смальты, имевшейся в мозаичном отделе Академии художеств.

Каркас мавзолея сооружен из железобетона с кирпичным заполнением и облицован естественными породами гранита и лабрадора. Гроб, в котором покоится тело Владимира Ильича, сделан из стекла и помещен в особом стеклянном саркофаге конусообразной формы. Угол наклона стекла тщательно подобран. Монолитный камень черного лабрадора, на котором помешается гроб, весит 20 тонн. Монолит из черного лабрадора под главным входом в мавзолей, на котором инкрустацией из красного порфира выгравирована надпись - Ленин, весит 60 тонн.

Чтобы избежать сотрясения мавзолея при прохождении во время парадов на Красной площади тяжелых танков, котлован, в котором установлена железобетонная плита фундамента, и железобетонный каркас мавзолея засыпаны чистым песком. Таким образом, здание мавзолея ограждено от передачи сотрясения почвы, что особенно важно, так как точные приборы контроля за температурой и вентиляцией здания, установленные в подвальном этаже под вестибюлем мавзолея, - требуют абсолютного покоя.

Мавзолей рассчитан на многие века, и поэтому гранитные работы должны были производиться с особой тщательностью, гарантирующей от теплового расширения и от расхождения швов между кусками гранита. Запечатленный в образе мавзолея памятник гениальному вождю мирового пролетариата вошел в исторически сложившийся ансамбль Красной площади как новая, ведущая архитектурная доминанта. Масса мавзолея из полированного красного гранита гармонирует с вертикальными силуэтами окружающих Красную площадь башен. Эта красная гамма гармонирует и с черными горизонтальными полосами лабрадора на мавзолее. Красный и черный цвета - это цвета нашего государственного траурного флага. Работа над мавзолеем Ленина протекала под непосредственным наблюдением руководителей партии и правительства. Именно благодаря этому мавзолей носит па себе печать великого сооружения. Подъем, который я испытал в этой работе, является самым замечательным творческим переживанием за всю мою жизнь.

Академик архитектуры А. В. ЩУСЕВ. Строительная газета, N11, 21 января 1940 г.

Обложка: Исаак Израилевич Бродский. Ленин и манифестация. 1919 год. Местонахождение: Государственный исторический музей (ГИМ), Москва.

Источник: https://artchive.ru