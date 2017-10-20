Как СССР тайно сотрудничал с немцами до прихода Гитлера Россия сотрудничает с Германией издавна. Как началось с Немецкой слободы, так и продолжается по сегодняшний день. И, несмотря на санкции, ограничения и прочие надуманные нюансы, Германия остается нашим главным партнером в Европе. Меж тем были времена, когда между нашими странами бурно развивались еще и военные связи. Все началось практически сразу после окончания Первой мировой войны. В июне 1919 года был подписан Версальский мирный договор, который поставил жирную точку в затянувшейся мировой бойне. В результате заключения мирного договора Германия превращалась в третьеразрядное государство. Мало того что она потеряла значительные земли и все свои колонии, армия бывшей империи сократилась до 100 тысяч... На чтение: 1 минута

Россия сотрудничает с Германией издавна. Как началось с Немецкой слободы , так и продолжается по сегодняшний день. И, несмотря на санкции, ограничения и прочие надуманные нюансы, Германия остается нашим главным партнером в Европе. Меж тем были времена, когда между нашими странами бурно развивались еще и военные связи.

Все началось практически сразу после окончания Первой мировой войны. В июне 1919 года был подписан Версальский мирный договор, который поставил жирную точку в затянувшейся мировой бойне. В результате заключения мирного договора Германия превращалась в третьеразрядное государство. Мало того что она потеряла значительные земли и все свои колонии, армия бывшей империи сократилась до 100 тысяч человек. Было ликвидировано все, что составляло гордость Германии: Генеральный штаб, военные училища. Нельзя было иметь танки, тяжелую артиллерию, авиацию, подводные лодки, а еще пришлось выплачивать Антанте громадные репарации. Унизить немцев союзникам удалось. Впоследствии все это привело к росту социальной нестабильности, возникновению крайне радикальных сил и нацизма.

Подписание Версальского мирного договора

Но Гитлер придет к власти только в 1933 году, а до тех пор немцы в лице Веймарской республики искали пути, как обойти все эти придуманные мирным договором ограничения.

Уже в апреле 1922 года в Генуе нарком по иностранным делам РСФСР Георгий Чичерин и министр иностранных дел Германии Вальтер Ратенау подписали двусторонний договор. Обе державы взаимно отказались от всех претензий друг к другу и возобновили дипломатические и консульские отношения.

Это был прорыв: не получилось создать единый фронт капиталистических держав против молодого советского государства. Сотрудничество между Москвой и Берлином было очень выгодным и плодотворным, а то, что в эти отношения включались вопросы военного сотрудничества, являлось одной из основ устанавливаемого диалога.

Еще ранее, в 1921 году, в Москве и Берлине шли активные переговоры, по результатам которых Политбюро ЦК РКП(б) приняло план восстановления военной и мирной промышленности при помощи немецкого консорциума.

Немецкие курсанты в Липецке

В Советской России стали появляться смешанные русско-германские предприятия и концессии, под которые создавались замаскированные военно-промышленные предприятия для выполнения в том числе и германских военных заказов. Особенно удачным получилось сотрудничество с «Юнкерсом». Завод в Филях, на котором начали производство цельнометаллических самолетов, стал, по сути, флагманом отечественного авиапрома. Не менее эффективными были и проекты, разработанные совместно с «Круппом».

Очень важным направлением военно-технического сотрудничества стала деятельность военно-учебных центров германской армии, известной тогда как рейхсвер. Первыми были организованы военно-технические центры: летная школа под Липецком, танковая школа под Казанью, аэрохимическая опытная станция под Саратовом. В авиашколе под Липецком прошли подготовку сотни немецких летчиков. В летных и танковых школах вместе с немцами рука об руку учились и советские военные.

Стало регулярным участие в военных маневрах и учениях военных делегаций из высшего командования. От Советского Союза в составе делегаций были известные военачальники: Михаил Тухачевский, Иероним Уборевич, Иона Якир, Август Корк, Витовт Путна и другие. Правда, Тухачевскому и соратникам это всё припомнили в конце 1930-х годов во время судебных процессов по их делам.

М.Н. Тухачевский

Долгое время военное сотрудничество Москвы и Берлина держалось в тайне, но однажды «Юнкерс», выполнявший заказ по созданию авиационного завода в СССР, попав в сложные финансовые условия, вынужден был представить в рейхстаг меморандум. Этот документ прочитала и прокомментировала английская газета, после чего начался международный скандал.

В этих условиях Советский Союз предложил продолжить военное сотрудничество на легальной основе. И уже в августе 1927 года советское правительство было уведомлено, что Веймарская республика, несмотря на нежелательную огласку, не возражает против продолжения контактов в области обороны.

Военное сотрудничество между Советским Союзом и Германией продолжалось до 1933 года. С приходом к власти Гитлера началась совершенно иная эпоха в отношениях Москвы и Берлина.