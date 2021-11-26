ОБЪЕДИНЁННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИ СНК СССР (ОГПУ)
Орган политической безопасности СССР.
Был образован на правах союзного наркомата 15 ноября 1923 г. на основе созданного 6 февраля 1922 г. Государственного политического управления при НКВД РСФСР и структур безопасности союзных республик.
К ГПУ и ОГПУ перешла часть функций ВЧК (подавление открытых контрреволюционных выступлений, борьба со шпионажем, охрана границ, разведка и т.д.). В 1929 г. в ведение ОГПУ перешла часть исправительно-трудовых лагерей. Возглавлял ОГПУ до 1926 Ф. Дзержинский, затем В. Менжинский. Особое совещание или коллегия ОГПУ принимали доклад работников оперативных отделов ОГПУ (т.н. “троек”), которые могли без судебного решения отправить подследственных в лагерь, ссылку. ОГПУ провело ряд операций против антисоветской эмиграции (например, “Трест”), сфабриковало ряд процессов “вредителей”. С 1927 г. ОГПУ арестовывало коммунистов, причастных к “левой оппозиции”. В 1927 г. оно получило право применять и смертную казнь без суда. Внесудебные репрессии, широко практиковавшиеся в период Гражданской войны и резко сократившиеся после ее окончания, с новой силой стали применяться с 1927 г. В 30-е гг. на ОГПУ были также возложены функции паспортизации населения. В 1932 г. было создано Главное управления рабоче-крестьянской милиции при ОГПУ СССР. Во время коллективизации ОГПУ осуществляло раскулачивания и подавление крестьянских выступлений. В 1930 г. в ведение ОГПУ полностью перешла система ГУЛАГ. В 1934 г. ОГПУ вошло в Наркомат внутренних дел, после чего оно было преобразовано в Главное управление государственной безопасности.
Автор статьи: Шубин А.В.