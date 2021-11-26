ОБЪЕДИНЁННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИ СНК СССР (ОГПУ)

Орган политической безопасности СССР.

Был образован на правах союзного наркомата 15 ноября 1923 г. на основе созданного 6 февраля 1922 г. Государственного политического управления при НКВД РСФСР и структур безопасности союзных республик.

К ГПУ и ОГПУ перешла часть функций ВЧК (подавление открытых контрреволюционных выступлений, борьба со шпионажем, охрана границ, разведка и т.д.). В 1929 г. в ведение ОГПУ перешла часть исправительно-трудовых лагерей. Возглавлял ОГПУ до 1926 Ф. Дзержинский , затем В. Менжинский. Особое совещание или коллегия ОГПУ принимали доклад работников оперативных отделов ОГПУ (т.н. “троек”), которые могли без судебного решения отправить подследственных в лагерь, ссылку. ОГПУ провело ряд операций против антисоветской эмиграции (например, “Трест”), сфабриковало ряд процессов “вредителей”. С 1927 г. ОГПУ арестовывало коммунистов, причастных к “левой оппозиции”. В 1927 г. оно получило право применять и смертную казнь без суда. Внесудебные репрессии, широко практиковавшиеся в период Гражданской войны и резко сократившиеся после ее окончания, с новой силой стали применяться с 1927 г. В 30-е гг. на ОГПУ были также возложены функции паспортизации населения. В 1932 г. было создано Главное управления рабоче-крестьянской милиции при ОГПУ СССР. Во время коллективизации ОГПУ осуществляло раскулачивания и подавление крестьянских выступлений. В 1930 г. в ведение ОГПУ полностью перешла система ГУЛАГ . В 1934 г. ОГПУ вошло в Наркомат внутренних дел, после чего оно было преобразовано в Главное управление государственной безопасности.

Автор статьи: Шубин А.В.