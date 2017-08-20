Краткий курс истории. Убить вождя революции 20 августа 1940 года Лев Давидович Троцкий (Бронштейн), один из вождей Октябрьской революции и человек, выигравший для большевиков Гражданскую войну, был смертельно ранен в своём доме в Мексике. На следующий день он скончался. Сбежавший оппозиционер После смерти Ленина (1924 год) внутри партии развернулась ожесточённая борьба за власть, главным образом – между Сталиным и Троцким, причём последний ещё при Ленине добился статуса второго человека в государстве. Но Троцкий проиграл и был вынужден начиная с 1929 года скитаться по разным странам, пока в 1937 году не осел в Мексике. Интересно, что даже в ходе скитаний Троцкий не оставлял оппозиционной борьбы против Сталина,... На чтение: 1 минута

20 августа 1940 года Лев Давидович Троцкий (Бронштейн), один из вождей Октябрьской революции и человек, выигравший для большевиков Гражданскую войну, был смертельно ранен в своём доме в Мексике. На следующий день он скончался.

Сбежавший оппозиционер

После смерти Ленина (1924 год) внутри партии развернулась ожесточённая борьба за власть, главным образом – между Сталиным и Троцким, причём последний ещё при Ленине добился статуса второго человека в государстве. Но Троцкий проиграл и был вынужден начиная с 1929 года скитаться по разным странам, пока в 1937 году не осел в Мексике. Интересно, что даже в ходе скитаний Троцкий не оставлял оппозиционной борьбы против Сталина, используя личный архив, в который Лев Давидович собирал все документы, проходившие когда-либо через его руки, в том числе записки от Ленина и секретные постановления партии.

Проигранная Испания

В Мексике Троцкий развернул бурную деятельность по созданию Четвёртого Интернационала, который в итоге был учреждён в 1938 году, – международной коммунистической организации в противовес Третьему Интернационалу (просоветскому Коминтерну). К тому моменту в мире вообще появилось огромное количество «троцкистских» организаций, и стало ясно, что противостояние будет серьёзным. К примеру, во время Гражданской войны в Испании 1936–1939 годов силы революционеров-республиканцев раскололись, в том числе на «троцкистов» и «сталинистов». Это размежевание привело к победе фашистов, в чём Сталин и Троцкий, конечно же, громко и взаимно обвинили друг друга.

Двойная страховка

Покушение на Троцкого готовилось так масштабно и тщательно, что НКВД сформировал сразу две независимые террористические группы, ничего даже не знавшие друг о друге. В окружение Троцкого был внедрён испанский коммунист Хайме Рамон Меркадер дель Рио. Во Франции он как бы случайно познакомился со связующей Троцкого, американкой Сильвией (она ничего не подозревала), и женился на ней. Впоследствии уже в Мексике Меркадер втёрся в доверие ко Льву Давидовичу. К вечеру 20 августа 1940 года убийца пришёл на виллу своей жертвы. Охрана не стала его проверять, считая другом семьи. Оставшись в кабинете с Троцким наедине, Меркадер дал «учителю» почитать свою статью и в этот момент нанёс ему удар ледорубом по затылку. Но убить вождя революции сразу не удалось: тот начал сопротивляться, на крики сбежались, Меркадера схватили… Троцкий просил провести расследование, но правды узнать уже не успел – на следующий день в больнице опальный вождь скончался.