Как убили опального вождя Октября? Лев Троцкий, ставший известным на весь мир своим активным участием в Октябрьской революции и Гражданской войне, окончил свои дни в Мексике летом 1940 года. Высланный из СССР в 1929 году оппозиционер своей активной деятельности против Сталина не прекратил, создав в 1938 году в пику III, Коммунистическому интернационалу (Коминтерну) свой собственный IV интернационал. Советское руководство сочло такие действия своего давнего врага очень опасными, была разработана спецоперация по ликвидации Троцкого. 20 августа 1940 года 27-летний агент советской разведки Рамон Меркадер, проникший в дом Троцкого под видом его соратника, нанёс вождю Октября смертельный удар ледорубом. На следующий день главный на тот момент враг... На чтение: 1 минута

Лев Троцкий, ставший известным на весь мир своим активным участием в Октябрьской революции и Гражданской войне, окончил свои дни в Мексике летом 1940 года. Высланный из СССР в 1929 году оппозиционер своей активной деятельности против Сталина не прекратил, создав в 1938 году в пику III, Коммунистическому интернационалу (Коминтерну) свой собственный IV интернационал. Советское руководство сочло такие действия своего давнего врага очень опасными, была разработана спецоперация по ликвидации Троцкого.

20 августа 1940 года 27-летний агент советской разведки Рамон Меркадер, проникший в дом Троцкого под видом его соратника, нанёс вождю Октября смертельный удар ледорубом. На следующий день главный на тот момент враг Сталина скончался. Меркадер остался жив и отсидел 20 лет в мексиканской тюрьме. Интересно, что звездой Героя Советского Союза убийцу Троцкого секретным указом наградили в 1960 году по распоряжению Хрущёва, который к тому времени уже успел осудить «культ личности» Сталина.

Советские люди об этих событиях узнали только в годы перестройки. А на Западе эта история стала очень популярна в 1972 году, когда на экраны вышел остросюжетный фильм «Убийство Троцкого», в котором снялись мегазвёзды мирового кино. Меркадера сыграл Ален Делон, а Троцкого – муж Элизабет Тейлор Ричард Бартон. В кино актёры выглядели значительно эффектнее своих реальных прототипов.