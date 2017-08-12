Что, если бы русскую интеллигенцию не выслали? В 1922 году, 95 лет назад, в России произошло событие, которое всё ещё остаётся не до конца изученным. Речь идёт о знаменитом «Философском пароходе» – насильственной массовой высылке российской интеллигенции за границу. Эту большевистскую акцию оценивают по-разному. Но неизменно одно: высылали интеллектуалов, способных задавать тон общественной мысли. И высылали не только за границу, была и Сибирь, а в 30-х – лагеря и расстрелы. Но что, если бы этого всего не произошло? Сегодня мы вместе с тобой, дорогой читатель, вновь повернём русло истории! Мы этих людей выслали потому,что расстрелять их не было повода,а терпеть было невозможно.Л. Д. Троцкий в интервьюиностранному корреспонденту... На чтение: 1 минута

В 1922 году, 95 лет назад, в России произошло событие, которое всё ещё остаётся не до конца изученным. Речь идёт о знаменитом «Философском пароходе» – насильственной массовой высылке российской интеллигенции за границу. Эту большевистскую акцию оценивают по-разному. Но неизменно одно: высылали интеллектуалов, способных задавать тон общественной мысли. И высылали не только за границу, была и Сибирь, а в 30-х – лагеря и расстрелы. Но что, если бы этого всего не произошло? Сегодня мы вместе с тобой, дорогой читатель, вновь повернём русло истории!

Мы этих людей выслали потому, что расстрелять их не было повода,а терпеть было невозможно. Л. Д. Троцкий в интервью иностранному корреспонденту

Растлители учащейся молодёжи

Отношение к интеллигенции у большевистских вождей, а в частности у Ленина, было предвзято негативным. Вспомним хотя бы беседу с художником Анненковым в мае 1921 года, в которой Ильич прямо заявил, что любви к интеллигенции не питает, а программа по ликвидации безграмотности ставит целью вовсе не создание новой интеллигенции, но обучение рабочего люда чтению воззваний большевиков без чужой помощи. Если не занимать какую-то оценочную позицию и просто исходить из соображений постреволюционного строительства нового общества, то картина рисуется следующим образом. Интеллигенция представляется (и представлялась) той частью общества, которая осуществляет передачу передовой научной и философской мысли молодёжи. Для такой деятельности представители интеллигенции (учёные, творческие личности, люди интеллектуальных профессий) должны, разумеется, быть тверды в тех взглядах, которые они «несут в массы». Вот тут и крылся камень преткновения для революционеров, собравшихся реализовывать новую модель общества.

В большинстве своём старая интеллигенция не приняла Октябрьский переворот, а «перековать» для нужд новых государственных и общественных механизмов людей с укоренившимися взглядами было невозможно. В письме Дзержинскому от 19 мая 1922 года Ленин указывал о необходимости излавливать этих (интеллигентов) пособников стран Антанты, шпионов и растлителей учащейся молодёжи. В результате повелась масштабная работа по высылке за рубеж людей из специально составленного органами ГПУ списка из 200 человек. Страну покинули такие личности, как Питирим Сорокин – основатель социологии и гордость США (!), Николай Бердяев – великий русский философ, оказавший в эмиграции огромное влияние на европейские умы, физик и астроном Гамов (эмигрант в США), изобретатель Сикорский. Список можно продолжать…

Что, если бы их не выслали?

Увы, рисовать радужные возможности для истории в этот раз, в отличие от прошлых материалов рубрики , не придётся. У большевиков существовала чёткая позиция по вопросу интеллигенции. В случае возможной войны с капиталистическими странами их бы просто расстреляли по законам военного времени. Троцкий, кстати, высылку интеллигентов приводил как пример миролюбия и гуманности большевиков: «В случае новых военных осложнений – а они, несмотря на наше миролюбие, не исключены – все эти наши непримиримые и неисправимые элементы окажутся военно-политическими агентами врага. И мы вынуждены будем расстреливать их по законам войны. Вот почему мы предпочли сейчас, в спокойный период, выслать их заблаговременно…» И хотя война с капиталистами так и не случилась, оставшиеся в СССР представители старой интеллигенции оказались в ГУЛАГе или были расстреляны как «враги народа» в 30-е годы, как, например, отец Павел Флоренский. И если бы те сотни представителей дореволюционной мысли, которые оказались за границей, были расстреляны, а не высланы, то они не сделали бы своих научных открытий. И не было бы упомянутых Сорокина, Бердяева и первого нобелевского лауреата в области литературы, тоже эмигранта, Ивана Бунина и многих других…