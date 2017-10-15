Что, если бы после Ленина был Троцкий? После смерти Ленина в 1924 году, внутри партии развернулась ожесточенная борьба за власть, главным образом между Сталиным и Троцким, в которой последний проиграл. С личностью Троцкого связан один из главных мифов современной альтернативной истории: якобы при нем не было бы репрессий, партийных чисток и ГУЛАГа. Действительно ли это так? Сегодня, дорогой читатель, мы вновь поговорим об истории в сослагательном наклонении, хотя она этого и не терпит… Гонка лидеров Троцкий еще при Ленине добился статуса второго человека в государстве. Тот факт, что он займет место Ильича после его смерти, был тогда весьма правдоподобным. Когда к концу 1922 года стало ясно, что... На чтение: 2 минуты

После смерти Ленина в 1924 году, внутри партии развернулась ожесточенная борьба за власть, главным образом между Сталиным и Троцким, в которой последний проиграл. С личностью Троцкого связан один из главных мифов современной альтернативной истории: якобы при нем не было бы репрессий, партийных чисток и ГУЛАГа. Действительно ли это так? Сегодня, дорогой читатель, мы вновь поговорим об истории в сослагательном наклонении, хотя она этого и не терпит…

Гонка лидеров

Троцкий еще при Ленине добился статуса второго человека в государстве. Тот факт, что он займет место Ильича после его смерти, был тогда весьма правдоподобным. Когда к концу 1922 года стало ясно, что Ленин скоро умрет, началась подковерная борьба за власть. Против сильнейшего претендента Льва Троцкого сложилась тройка в лице Зиновьева, Каменева и Сталина. Зиновьев возглавлял одну из двух самых влиятельных партийных организаций в стране – Ленинградскую. Каменев – Московскую, и вдобавок он руководил Коминтерном, частью которого формально являлась партия большевиков. Сталин же стоял во главе секретариата Центрального комитета и Организационного бюро ЦК ВКП(б) – органа, решавшего кадровые и организационные вопросы. Именно эти должности позволили Иосифу Виссарионовичу оперативно расширять состав ЦК за счет своих сторонников и принимать важные решения в обход Троцкого. Сначала Сталин сумел привлечь на свою сторону малограмотных рабочих, поскольку деталей марксистской идеологии они не понимали и позицию Троцкого тоже. Затем, через год после смерти Ильича, Троцкий был смещен с поста главы Реввоенсовета, то есть устранен из руководящего органа РККА. Так Сталин стал наиболее авторитетным революционером после Ленина.

Кругом враги

Проиграв борьбу, Троцкий был вынужден отправиться в изгнание и с 1929 года скитался по разным странам, после чего в 1937 году осел в Мексике. Заметим, что даже в ходе своих скитаний опальный вождь продолжал оппозиционную борьбу против Сталина. Для этого у него были необходимые средства. Лев Давидович располагал личным архивом, в котором были собраны все документы, когда-либо проходившие через его руки, в том числе записки от Ленина, секретные постановления партии и другой компрометирующий материал. Сталин настолько не выносил Троцкого, что мириться с его существованием даже на другом конце земли не хотел. Началась тщательная и масштабная подготовка покушения на Троцкого. НКВД сформировал сразу две независимые террористические группы, ничего даже не знавшие друг о друге. В окружение Троцкого был внедрен испанский коммунист Хайме Рамон Меркадер дель Рио. Во Франции он как бы случайно познакомился со связующей Троцкого, ничего не подозревавшей американкой – Сильвией, и женился на ней. Впоследствии уже в Мексике Меркадер втерся в доверие к Троцкому и покончил с ним.

Что, если бы Троцкий все же победил?

В общем-то, шансов у Льва Давидовича было несколько. Первый (тот, на который он, вероятно, рассчитывал сам) – это то, что Ленин объявит его своим преемником. Но Ильич этого не сделал. Затем Троцкий попытался надавить своим авторитетом. Этот период еще называют «литературной дискуссией» или «литературной дискуссией о троцкизме». Осенью 1924 года Лев Давидович опубликовал ряд статей, критикующих XIII съезд партии, но в ответ был обвинен в попытке навязать свое «враждебное мелкобуржуазное учение». Так что реальный шанс взять верх в этой борьбе у Троцкого был один: военный переворот.

Как глава Реввоенсовета, он мог взять под арест и сместить всех своих рьяных противников. Далее, как идеолог перманентной революции, он делает упор на деятельность Коминтерна, экономически, политически и военным путем поддерживает коммунистические восстания по всему миру. Понятно, что в такой ситуации экономика страны встает на военные рельсы, усилия растрачиваются на те восстания, которые могут быть обречены на провал, советское государство беспорядочно вмешивается в дела иных стран и обрастает бесчисленным количеством врагов. А дальше – Вторая мировая война, но уже против СССР, а не Третьего рейха.

Что касается распространенного мнения, что, дескать, при Троцком не было бы никакого террора, то тут тоже все не так радужно. Еще в 1920 году Лев Давидович оправдал Красный террор в период Гражданской войны, написав книгу «Терроризм и коммунизм». Эта книга послужила теоретической основой для Большого террора (так принято называть период репрессий 30-х годов). Идея книги проста: революция требует от пролетариата использования любых доступных средств для достижения своей цели. Для Троцкого террор является прямым продолжением вооруженного восстания, с которого началась революция. Так что не исключен был сценарий, по которому Лев Давидович пуще Сталина взялся бы за «оздоровление» пролетарского государства.