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Начало репрессий. Три локомотива репрессий.
Генрих Ягода. Карьера, Гулаг. О Гулаге, заключенных и смертности. Расследование убийства Кирова. Разочарование Сталина. Арест, суд и расстрел наркома.
Николай Ежов. Начало пути, гражданская война. Перевод в Москву. Приближение к Политбюро. Нарком ВД СССР. Разворачивание репрессий. Ежовщина. Расстрельные тройки. Чистка военного командования. Отставка Ежова. Арест, расстрел.
Лаврентий Берия. Карьера Берия. Деятельность Берия на ослабление репрессий и реабилитацию. Шарашки.