10 класс | История России

СОХРАНЯЯ ВЕРНОСТЬ ПАРТИИ. КОММУНИСТЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ ИЗ ГУЛАГА

АДЛЕР Н.

Одним из парадоксов советского коммунизма являлось то, что система правления укрепляла свою идеологию при помощи казней, заключения в тюрьмы эксплуатации труда представителей нежелательных классов, инакомыслящих или потенциально инакомыслящих, умудряясь сохранять при этом верность своих жертв системе. Она также поддерживала конформизм огромного числа своих граждан. Хотя почти все советские репрессивные режимы существовал не слишком долго, советское правительство смогло удерживать власть в течение 70 лет. В книге рассмотрено, как и почему функциональность государства и отдельных личностей были слиты воедино в течение столь долгого времени. Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся отечественной историей ХХ века.