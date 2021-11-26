ЖДАНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Коммунистический партийный и государственный деятель в СССР .

С 1915 года - большевик.

Учился в Московском коммерческом институте. В начале Первой мировой войны был призван в армию. Окончил школу прапорщиков и служил в запасном полку. В августе 1917 года возглавил Шадринский комитет РСДРП(б).

Во время Гражданской войны в 1918-1920 годов - в рядах РККА, политработник. В 1922 году избран председателем Тверского губисполкома. В 1924-1934 годах - секретарь Нижегородского (Горьковского) губкома (крайкома). С 1930 года - член ЦК ВКП(б). С 10 февраля 1934 года - секретарь ЦК ВКП(б).

После убийства С. Кирова возглавил Ленинградскую партийную организацию, которой руководил до 17 января 1945 года. С 1935 года - кандидат в члены Политбюро ЦК.

Член ИК Коминтерна в 1935-1943 годах. Один из организаторов Большого террора. С 22 марта 1939 года - член Политбюро ЦК ВКП(б). В 1938-1940 годах заведующий отделом агитации и пропаганды ЦК. С 1935 года член Президиума ЦИК СССР и Верховного совета СССР, председатель Совета Союза в 1946-1947 годах. Руководил советизацией Эстонии в 1940 году.

Во время Великой Отечественной войны член военного совета Северо-Западного направления (июль- август 1941 года) и Ленинградского фронта (август 1941 - август 1944 годов). Во время блокады Ленинграда руководил городом. В 1944 году получил звание генерал-полковника.

После Великой Отечественной войны руководил идеологической работой партии и курировал внешнюю политику. По его инициативе было принято Постановление Оргбюро о журналах "Звезда" и "Ленинград", резко критиковал творчество А. Ахматовой и М. Зощенко. Был одним из инициаторов борьбы против "низкопоклонства перед Западом" и "космополитизмом", издания журнала "Вопросы философии".

Руководитель контрольной комиссии союзников в Финляндии в 1944-1947 годах. Активный участник работы Коминформа. Кавалер двух орденов Ленина. После смерти Жданова было объявлено, что он пал жертвой "вредительского лечения". Это стало поводом для "Дела врачей". Выдвиженцы Жданова были разгромлены в ходе "Ленинградского дела".

В честь Жданова был переименован г. Мариуполь.

Источники:

Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов. СПб., 2004.