Секреты сталинизма. Ретро-рецензия на «Место встречи изменить нельзя» с продолжением ...Иенно в этом Сталине, Сталине по Высоцкому, – весь немудрёный секрет величия… Нет, величия не персонально гр. Джугашвили– величия эпохи, величия народа, величия страны. Они там все были – сталины. Независимо от фамилии и должности – будь то Глеб Жеглов или Иосиф Джугашвили, московский мент или властелин полумира. На чтение: 2 минуты

21 декабря 1879 г. в Гори родился Иосиф Джугашвили, вошедший в историю как Сталин .

Самый доходчивый образ тов. Сталина в отечественном кино создал – ну, кто бы сомневался – Владимир Высоцкий.

Его, Высоцкого, Сталин – не персона, он машина для исполнения назначенной работы. Чтобы эта работа была исполнена любой ценой, – нужно всем. Но отвечает за всё – он один.

Потому что вор должен сидеть в тюрьме, и всех не волнует, как он вора туда засадит.

Он упрямо прёт к цели и достигает её – то напролом, то с хитринкой. Переступая по пути и через себя, и через случайных прохожих.

Ну, себя-то чего жалеть: в служебной инструкции не записано, что ему лично положено нечто большее, чем койка в общаге и домашняя пижама с золотыми погонами. А ежели шикарный диван в коммуналке, – так это повезло. И уж коли ты посылаешь миллионы на смерть, коли по твоему упрямству кто-то на нарах парится, – то нет у тебя права менять солдата на фельдмаршала да от пули уворачиваться. У тебя, кстати, вообще прав нет – сплошные обязанности.

Тех, кто стал случайными жертвами его ошибок, – не жалеет тоже: «Что-то вы плохо выглядите, товарищ Рокоссовский». И не кается перед ними – потому что надо было с женщинами своими вовремя разбираться и пистолеты не разбрасывать где попало. А что кто-то потом, когда всё закончено и ошибки исправлены, уходит со злобой в сердце к себе на Лосинку, а кто-то вписывает себя в историю и командует парадом Победы, – так это личный выбор каждого. Его-то теперь – Фокс интересует и экономические проблемы социализма в СССР.

И вот именно в этом Сталине, Сталине по Высоцкому, – весь немудрёный секрет величия… Нет, величия не персонально гр. Джугашвили– величия эпохи, величия народа, величия страны.

Они там все были – сталины. Независимо от фамилии и должности – будь то Глеб Жеглов или Иосиф Джугашвили, московский мент или властелин полумира.

А то, что цивилизация победителей призвала себе в вожаки сына сапожника из Гори, – так это просто потому, что им нужен был Сталин. Не персона, а машина для исполнения назначенной работы. Работы, которую они делали всей страной. И сделали.

***

…Наша современная проблема – в том, что мы никак не можем его отпустить. И подменяем одним человеком целую эпоху и наследство этой эпохи.

Потому что мы 60 с гаком лет живём в этом наследстве.

Оно настолько щедрое, это наследство, что три поколения советских и постсоветских людей никак не могут его промотать до донышка. Оно настолько привычное и существующее вне нашего сознания, что метафору сталинских пятилеток «выросли заводы» мы понимаем буквально: ну вот самозародились как-то в живой природе Магнитка с Днепрогэсом, созрели на берёзках Т-34 и «Катюша», в недрах земли-матушки обнаружилось метро, а миллионы и миллионы людей появлялись на свет с вживлённым в мозг чипом культурного кода.

Да, допустим, «Сталин построил», «Сталин победил», «Сталин воспитал и вырастил», – но мало и плохо. Нам не хватило. Нужно ещё. Чтобы произросло или, на худой конец, чтобы кто-нибудь накопал, насобирал, принёс и дал. Кто? Да вот хотя бы и Сталин.

Он, Сталин, готов для самооправданий на все случаи жизни. Ведь обиходные мемы «дотянулся проклятый Сталин» и «Сталина на вас нет» – суть одно и то же: пассивное спихивание ответственности за себя на сторону.

Это так удобно – найти крайнего.

Спасительное жульничество заложено в первом шаге. Страна не выросла – её построили. Построили не на пустом месте – а в пространстве нашей единой истории, унаследованной от прежних столетий, в рамках миссии, ради которой Бог сотворил Россию. Не Сталин построил – построило величайшее поколение наших предков. Люди. Такие же, как мы.

Только они – победители, а мы – ещё нет. Главное слово – «ещё».

Принимая щедрое наследство за явление природы или персонифицируя его с одним-единственным «избранным и виновным», мы старательно выводим из уравнения себя. Так удобнее не замечать необходимости что-то созидать и в чём-то побеждать.

***

Вы заметили, что Сталин как жупел стал выходить из оборота только сейчас – после Крыма, Донбасса, Сирии?

Его потихоньку перестают теребить с капризными требованиями, потому что сегодня уже не так стыдимся сравнения. Потому что услышали то, чему Сталин и его поколение учат нас через десятилетия.

Прислушавшись к Сталину и его поколению, мы должны принять как безусловную самоценность неразрывное двуединство страны и человека. Оно – и есть то, ради чего нам, русским, стоит жить и умирать.

Страна – это историческая цивилизационная общность, в простонародье именуемая Россией (Киевской Русью, Московским царством, Российской империей, Советским или Евразийским Союзом). Главное в этой общности – не границы и не государственный строй, а душа, которую для солидности называют культурным кодом.

Условие выживания и развития этой общности – независимость от других общностей. Достойных, дружественных, миролюбивых или наоборот – но других. Независимость и максимальная самодостаточность – экономическая, научная, технологическая, военная, политическая, культурная, нравственная. Именно для этой независимости и самодостаточности – индустриализация, понимаемая в широком смысле как инструмент созидательной экономики; воссоединение земель и народов традиционного российского мира; военная мощь, отбивающая желание с нами повоевать и гарантирующая возмездие рискнувшему; сохранение и преумножение своих культурно-нравственных ценностей.

И всё это делают люди – чтобы быть ещё больше людьми.

Человек – это не индивидуум в примитивном понимании, а личность, которая осознаёт себя частью общности, интегрируясь в неё на разных уровнях – семья, этнос, народ. И интеграция эта – она сама по себе не происходит и чипом никаким не вживляется. Это – результат постоянного, изо дня в день, из поколения в поколение, совершенствования и самосовершенствования человека в синергии с общностью и под её воздействием. Чтобы своим трудом, своей душой усилить общность и получить от неё возможность нового шага к самосовершенству – и так без конца.

Если кто-то скажет, что это утопия, мы тихонько напомним, что именно эту утопию, отчеканенную в материальной реальности, передало нам с рук на руки сталинское поколение.

Если кто-то скажет о «чрезмерной цене», мы напомним, что эта цена уже уплачена. И её чрезмерность или приемлемость зависит от нас сегодняшних: если промотаем наследство, не преумножим его, – значит, всё действительно было зря.

***

…Сталинское наследство давно разменяло седьмой десяток. Его объективное старение жестоко ставит нас перед необходимостью сделать уже наконец-то что-то своё – и нам показано, как это делается. Сталин и его поколение уже ничего не смогут сделать для нас и за нас. Только мы сами – власть, граждане. Общность и её люди. Эта глава истории – наша.

И тогда мы сможем с миром и земным поклоном отпустить Сталина, его маршалов и солдат, инженеров и строителей, учёных и колхозников в завораживающе величественную историю, которую они написали своими жизнями.