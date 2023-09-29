Пятни́цкий, Иосиф Аронович

Пятни́цкий, Иосиф (Осип) Аронович (настоящее имя — Иосель Ориолович Таршис) (17[29].1882, Вилькомир (ныне Умерге), Ковенская губ. — 29.07.1938, Коммунарка) — российский политический деятель. Из семьи ремесленника. С 1898 — в социал-­демократическом движении. Агент «Искры». В 1902 арестован, бежал за границу. Большевик. Участник российской Революции 1905–1907 . В 1914–1917 — в ссылке в Енисейской губернии. В 1917 — член Московского комитета РСДРП(б), участник Московского восстания 1917 . В 1918–1919 — член Всероссийского исполнительного комитета железнодорожников. В 1918–1922 — член исполкома Московского Совета . В 1920–1921 — кандидат в члены ЦК РКП(б). В 1921–1935 — член Исполкома Коммунистического интернационала (ИККИ), с 1923 — его секретарь, с 1928 — член президиума ИККИ. В 1924–1927 — член Центральной контрольной комиссии ВКП(б). С 1927 — член ЦК ВКП(б). В 1935–1937 — заведующий административно-­политическим отделом ЦК ВКП(б). На июньском пленуме ЦК ВКП(б) 1937 вместе с Н. Г. Каминским выступил против чрезвычайных полномочий НКВД и необоснованных арестов в условиях начинающегося Большого террора 1937–1938 . 27 июня арестован. Расстрелян.

Лит. : Дмитревский В. Пятницкий. М., 1971; Пятницкий В. И. Осип Пятницкий и Коминтерн на весах истории. М., 2004. А. В. Шубин .