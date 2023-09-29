Промпа́ртии де́ло 1930

Промпа́ртии де́ло 1930 — судебная расправа над группой инженеров и других «специалистов», обвиненных во «вредительстве», подготовке и проведении диверсий в интересах иностранных держав и контрреволюционной эмиграции. Объединенное главное политическое управление (ОГПУ) предъявило эти обвинения людям, которые прежде были известны своими либеральными взглядами и, возможно, вели оппозиционные беседы. Некоторые выезжали за рубеж и, по версии ОГПУ, контактировали с эмигрантскими центрами. Лидерами подпольной «Промышленной партии» («Промпартии») были объявлены инженер П. И. Пальчинский (расстрелян в 1929) и директор теплотехнического института профессор Л. К. Рамзин. По версии следствия члены «Промпартии» по заданию Франции готовили диверсии в случае нападения на СССР, неправильно планировали производство, занижая показатели. И. В. Сталин считал, что Рамзин действительно знает от своих друзей-­эмигрантов о сроках интервенции против СССР. Чтобы сохранить себе жизнь, Рамзин и ряд других обвиняемых согласились признать вину. П. д. строилось вместе с «Союзного бюро РСДРП» делом и «Трудовой крестьянской партии» делом, которые по версии следствия действовали в контакте. На процессе «Промпартии» 25 ноября — 7 декабря 1930 пять человек были приговорены к расстрелу, а трое — к тюремному заключению. Но всем приговоренным к расстрелу смертный приговор был заменен на заключение. Некоторые были даже помилованы в 1936. Это породило надежды у жертв арестов, что сотрудничество со следствием может помочь спастись.

Ист .: Судебный процесс «Промпартии» 1930 г. Подготовка, проведение, итоги. В 2 кн. М., 2016.

Лит .: Шубин А. В. 1937: «Антитеррор» Сталина. М., 2010. А. В. Шубин.