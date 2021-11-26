ПРОЦЕСС "АНТИСОВЕТСКОГО ОБЪЕДИНЁННОГО ТРОЦКИСТСКО-ЗИНОВЬЕВСКОГО ЦЕНТРА" 19-24 АВГУСТА 1936 Г.

Cудебная расправа над бывшими лидерами большевизма и левой оппозиции Г. Зиновьевым , Л. Каменевым, Г. Евдокимовым, И. Бакаевым, С. Мрачковским, И. Смирновым.

Председательствовал В. Ульрих. Обвинение поддерживал А. Вышинский.

16.12.1934 г. Зиновьев и Каменев были арестованы по обвинению в подготовке убийства С. Кирова . Зиновьев и Каменев, которые до этого уже несколько раз выступали с публичными “покаяниями” за участие в оппозиции, были людьми со сломленной волей. И на этот раз они признались сначала в том, что несут идейную ответственность за убийство Кирова (за что 16.1.1935 г. получили 10 и 5 лет тюрьмы), а затем и в непосредственной подготовке убийства. В качестве обвиняемых была привлечена и группа троцкистов во главе с И. Смирновым, а также немецкие коммунисты, которые были объявлены агентами гестапо, связанными с обвиняемыми большевиками. Бывшим лидерам коммунистической партии и их подельникам были предъявлены обвинения в терроризме, шпионаже, стремлении к расчленению СССР.

На все вопросы прокурора А. Вышинского о террористических планах и действиях обвиняемые отвечали немногословно, но положительно. В связях с гестапо и шпионаже главные подсудимые не сознавались. Но зато признавали, что действовали по указаниям Л. Троцкого . И. Смирнов даже пытался сопротивляться версии следствия, продолжал отрицать свое участие в террористическом центре. Но признавал участие в политическом подполье. Зиновьев и Каменев заявили, что убийство Кирова готовили также Н. Бухарин, А. Рыков и М. Томский. Узнав об этом, Томский застрелился. Процесс окончательно скомпрометировал оппозицию и позволил Сталину «доказать», что его противники действуют грязными, недозволенными методами. Возможно, для того, чтобы Зиновьев и Каменев признались в страшных преступлениях, которые не совершали, им угрожали расправой над членами семьи. До последнего момента Сталин пытался создать у обвиняемых ощущение, что добровольное раскаяние, сотрудничество с обвинением дает шанс на выживание. Для лидеров оппозиции это было важно не только с точки зрения самосохранения - это был шанс со временем вернуться в политику. Но сразу после вынесения приговора 25.8.1936 обвиняемые были расстреляны.

Исторические источники:

Лубянка. Сталин и ВЧК-ОГПУ-НКВД. Январь 1922 – декабрь 1936. М., 2003;

Реабилитация. Политические процессы 30-50-х гг. М., 1991.

Автор статьи: Шубин А.В.