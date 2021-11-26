ПЕРМЬ-36, МУЗЕЙ

Мемориальный центр истории политических репрессий «Пермь-36».

Уникальный в России мемориальный музей, созданный на месте бывшей колонии ВС-389/36 (музей находится не в самой Перми , но в деревне Кучино, примерно в 4 часах езды из города на рейсовом автобусе). Он был создан энтузиастами в начале перестройки на общественных инициативах. История этого музея по сути является историей борьбы за память в современной России.

Основные объекты Перми 36 - сохранившиеся и реставрируемые сооружения лагеря. Кроме того, музей располагает выставочными материалами и фильмами по истории политических репрессий в области и стране, действуют передвижные экспозиции, организуются экскурсии и школьные уроки. Сам лагерь «Пермь-36» был создан в 1946 году, поэтому в настоящее время в состав музея входят постройки, типичные именно для системы ГУЛАГа , что уникально, поскольку абсолютное большинство лагерных комплексов этого периода разрушено. Так как лагерь ещё в сталинский период стал одной из первых в стране механизированных колоний, с началом упразднения системы исправительно-трудовых лагерей Пермь-36 не ликвидировали, а сделали местом отбывания наказания для работников правоохранительных органов (с 1954 года), а с 1972 года лагерь перепрофилировали для содержания политзаключенных.

Тогда же на его территории построили участок особого режима (постройки которого также сохранились до нынешнего дня). На настоящий момент в лагере продолжают вестись строительно-восстановительные работы. В 2004 году Международная независимая экспертная организация «World Monuments Watch» включила бывший лагерь «Пермь-36» в список 100 важнейших памятников мира, находящихся под угрозой, и на настоящий день бывший лагерь претендует попасть в список памятников под охраной ЮНЕСКО.

Помимо собственно музейной деятельности, Мемориальный центр политических репрессий выступает организатором ежегодных «Гражданских чтений» памяти В.П. Астафьева, летнего фестиваля гражданской песни «Пилорама», туристско-экскурсионного проекта «Грани миров».

Иллюстрации:

Мемориальный центр истории политических репрессий «Пермь-36».