ОКРУГ

1) Административно-территориальная еди­ни­ца в Российской им­пе­рии, Рос­сии, РСФСР и СССР.

Вве­дены как под­раз­де­ле­ние, рав­ное уез­ду в си­бир­ских гу­бер­ни­ях и об­лас­тях по ука­зу имп. Алек­сан­д­ра I от 26.1(7.2).1822 «О раз­де­ле­нии си­бир­ских гу­бер­ний на За­пад­ное и Вос­точ­ное управ­ле­ния» в хо­де ре­форм по управ­ле­нию Си­би­ри, раз­ра­бо­тан­ных М. М. Спе­ран­ским . В Ени­сей­ской, Ир­кут­ской, То­боль­ской и Том­ской гу­бер­ни­ях су­ще­ст­во­ва­ли до 1898, в При­мор­ской обл. – до 1902, в Якут­ской обл. – до 1920 (вез­де за­ме­не­ны уез­да­ми). На Кав­ка­зе и в За­кав­ка­зье в сер. 19 – нач. 20 вв. на О. де­ли­лись: Тиф­лис­ская губ. (ча­стич­но, до 1874), Да­ге­стан­ская, Ба­тум­ская, Карс­ская об­ла­сти (все – до 1921), Чер­но­мор­ская губ. (1896–1920); са­мо­сто­ят. зна­че­ние име­ли За­ка­таль­ский ок­руг (с 1844; в 1842–44 Бе­ло­кан­ский окр. в со­ста­ве Гру­зи­но-Име­ре­тин­ской губ., в 1844–59 Джа­ро-Бе­ло­кан­ский окр.), Чер­но­мор­ский ок­р. (1866–88, за­тем до 1896 в со­ста­ве Ку­бан­ской обл.), Су­хум­ский ок­руг (1883–1919; с 1866 Су­хум­ский во­ен. от­дел).

В СССР в хо­де адм.-терр. ре­фор­мы 1923–29 О. вве­де­ны как адм.-терр. еди­ни­цы вто­ро­го уров­ня, на ко­то­рые де­ли­лись «боль­шие» об­лас­ти и края РСФСР, все со­юз­ные рес­пуб­ли­ки СССР (в Укр. ССР в 1923–25 на О. де­ли­лись гу­бер­нии; в Груз. ССР О. су­ще­ст­во­ва­ли на­ря­ду с уез­да­ми). По­сле окон­ча­ния ре­фор­мы в СССР на­счи­ты­ва­лось 246 О. По­ста­нов­ле­ни­ем ЦИК и СНК СССР от 23.7.1930 все ок­ру­га, за ис­клю­че­ни­ем на­цио­наль­ных (см. ни­же), уп­разд­ня­лись с 15.8.1930.

В 1930-х гг. в не­ко­то­рых рес­пуб­ли­ках СССР О. поя­ви­лись вновь. Пер­вые из этих О. в РСФСР воз­ник­ли в 1932 (Ниж­не-Амур­ский до 1934; На­рым­ский до 1944), один О. (Мур­ман­ский в Ле­нин­град­ской обл., до 1938) со­хра­нил­ся со вре­мён ре­фор­мы 1923–29. Су­ще­ст­во­ва­ли О. на по­гра­нич­ных тер­ри­то­ри­ях [Ве­ли­ко­лук­ский (1935–38), Опо­чец­кий (1937–41) в Ка­ли­нин­ской обл.; Кин­ги­сепп­ский и Псков­ский (оба – 1935–40) в Ле­нин­град­ской обл.], на тер­ри­то­ри­ях, да­ле­ко от­сто­яв­ших от об­ла­ст­ных цен­тров [Тар­ский (1935–40) и То­боль­ский (1935–44) в Ом­ской обл.; На­рым­ский (1932–44) в Но­во­си­бир­ской обл., и др.]; на тер­ри­то­ри­ях, вы­де­лявших­ся сво­ей эко­но­мич. спе­ци­фи­кой [Гурь­ев­ский (1933–1936) в За­пад­но-Ка­зах­стан­ской обл. Ка­зак­ской АССР; Ас­т­ра­хан­ский (1937–43) в Ста­лин­град­ской обл., и др.]. По­сте­пен­но уп­разд­ня­лись. По­след­ним в РСФСР ли­к­ви­ди­ро­ван Ал­дан­ский О. Якут­ской АССР (1939–46).

В не­ко­то­рых др. со­юз­ных рес­пуб­ли­ках, гл. обр. в пред­во­ен­ный пе­ри­од, так­же су­ще­ст­во­ва­ли О.: в Туркм. ССР [Та­ша­уз­ский (1932–39), Кер­кин­ский (1933–39)]; в УССР [Ста­ро­бель­ский (1933–38) и ещё 6 О. в 1935–37; в 1946 на О., при­рав­нен­ные к рай­онам, де­ли­лась За­кар­пат­ская обл.]; в Узб. ССР [Каш­ка-Дарь­ин­ский (1935–38), Сур­хан-Дарь­ин­ский (1938–1941)]; в БССР (4 О. в 1935–38); в Кирг. ССР (4 О. в 1938–39); в Тадж. ССР (3 О. в 1938–39). В 1952 бы­ла пред­при­ня­та по­пыт­ка ус­та­но­вить де­ле­ние на О. в Арм. ССР (3 О.), Ка­ре­ло-Фин. ССР (2 О.), Молд. ССР (4 О.), а так­же в Даг. АССР (4 О.) в со­ста­ве РСФСР, од­на­ко уже в 1953 ок­руж­ное де­ле­ние в этих рес­пуб­ли­ках бы­ло уп­разд­не­но.

В 1920-е гг. в свя­зи с гос. нац. по­ли­ти­кой в РСФСР на­ча­лось фор­ми­ро­ва­ние на­цио­наль­ных О., в 1921–22 6 та­ких О. су­ще­ст­во­ва­ло в со­ста­ве Гор­ской АССР. За­тем на­ча­ла скла­ды­вать­ся сис­те­ма нац. О., про­су­ще­ст­во­вав­шая до 1970-х гг., об­ра­зо­ва­ны нац. О.: Ко­ми- Пер­мяц­кий (1925), Не­нец­кий (1929), Ко­ряк­ский, Тай­мыр­ский (Дол­га­но-Не­нец­кий), Ос­тя­ко-Во­гуль­ский (с 1940 Хан­ты-Ман­сий­ский), Чу­кот­ский, Эвен­кий­ский, Яма­ло-Не­нец­кий (все – 1930), Агин­ский Бу­рят-Мон­голь­ский (с 1958 Агин­ский Бу­рят­ский) и Усть-Ор­дын­ский Бу­рят-Мон­голь­ский (с 1958 Усть- Ор­дын­ский) (оба – 1937). Кро­ме то­го, не­про­дол­жи­тель­ное вре­мя суще­ст­во­ва­ли Чер­кес­ский (1926–28), Охот­ский на­цио­наль­ный (Эвен­ский) (1930–34), Ви­ти­мо- Олёк­мин­ский (1930–38), Ар­га­яш­ский (1934) и Ка­рель­ский (1937–39) нац. О. По Кон­сти­ту­ции СССР 1977 (под­твер­жде­но Кон­сти­ту­ци­ей РСФСР 1978 и За­ко­ном РСФСР от 20.11.1980 «Об ав­то­ном­ных ок­ру­гах») все нац. О. пе­ре­име­но­ва­ны в ав­то­ном­ные О. Со­глас­но Фе­де­ра­тив­но­му до­го­во­ру (1992) и Кон­сти­ту­ции РФ (1993), все ав­то­ном­ные О. ста­ли са­мо­сто­ят. субъ­ек­та­ми в со­ста­ве РФ. В ре­зуль­та­те адм.-терр. пре­об­ра­зо­ва­ний 2000-х гг. в РФ ряд ав­то­ном­ных О. ут­ра­тил свой ста­тус. К 2013 са­мо­сто­ят. субъ­ек­та­ми РФ яв­ля­ют­ся ав­то­ном­ные О. – Не­нец­кий, Хан­ты-Ман­сий­ский – Юг­ра, Чу­кот­ский, Яма­ло-Не­нец­кий. Со­хра­ни­лись как адм.-терр. еди­ни­ца с осо­бым ста­ту­сом в со­ста­ве др. субъ­ек­тов РФ Агин­ский Бу­рят­ский, Ко­ми-Пер­мяц­кий, Ко­ряк­ский и Усть-Ор­дын­ский Бу­рят­ский ок­ру­га, ут­ра­тив­шие ста­тус ав­то­ном­ных.

2) Тер­ри­то­ри­аль­ный ор­ган фе­де­раль­ных ор­га­нов ис­пол­нит. вла­сти в РФ с 2000 (см. Фе­де­раль­ные ок­ру­га).

3) Тер­ри­то­ри­аль­ный ор­ган управ­ле­ния разл. ми­ни­стерств в Рос. им­пе­рии, РСФСР, СССР и РФ. Су­ще­ст­во­ва­ли О.: учеб­ные (1803–1918); пу­тей со­об­ще­ния (1809–1918; так­же в СССР в 1946–1951); та­мо­жен­ные (1811–1912); поч­то­вые (1830–70); управ­ле­ния гос. иму­ществ (1838–62); ак­циз­ные (1862–1918); су­деб­ные (1864–1917); поч­то­во-те­ле­граф­ные (1885–1918). В рос. ар­мии, по­гра­нич­ных и внутр. вой­сках, в вой­сках ПВО так­же име­лись О.: внутр. стра­жи (1816–1864); жан­дарм­ские (1827–1917); во­ен­ные (с 1862, ре­ор­га­ни­зо­ва­ны в 1918; см. в ст. Во­ен­ный ок­руг), От­дель­но­го кор­пу­са по­гра­нич­ной стра­жи (1899–1917), по­гра­нич­ные (1918–19; 1922–97), про­ти­во­воз­душ­ной обо­ро­ны (1945–49, с 1954), внутр. войск МВД РФ (с 1993).

4) Еди­ни­ца адм.-терр. де­ле­ния го­ро­дов в РФ и за­ру­беж­ных стра­нах (Мо­ск­ва, Нью-Йорк и др.).

5) В РПЦ со 2-й тре­ти 18 в. су­ще­ст­ву­ют бла­го­чин­ни­че­ские О. (бла­го­чи­ния), объ­е­ди­няю­щие неск. при­хо­дов.

6) В РФ и за­ру­беж­ных стра­нах врем. об­ра­зо­ва­ние для про­ве­де­ния из­би­ра­тель­ных кам­па­ний (см. Из­би­ра­тель­ный округ).

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