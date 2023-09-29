Орджоники́дзе, Серго

Орджоники́дзе, Серго (Григорий Кон­стантинович) (12[24].10.1886, с. Гореша, Шорапанский уезд, Кутаисская губ. — 18.02.1937, Москва) — советский политический и государственный деятель. С 1903 участвовал в социал-­демократическом кружке. Большевик. В партии был известен как Серго. Неоднократно арестовывался, в 1909 бежал из ссылки в Иран, где участвовал в восстании азербайджанцев против шахского режима. В 1910–1911 учился в партийной школе Лонжюмо под руководством В. И. Ленина . Член ЦК Российской социал-­демократической рабочей партии (большевиков), РСДРП(б) в январе 1912 — апреле 1917. В 1917 стал членом Петроградского комитета большевиков. На VII съезде РСДРП(б) выступал по вопросу о явке В. И. Ленина в суд, обосновывая невозможность этого. Участвовал в организации Октябрьского переворота 1917 . В декабре 1917 назначен чрезвычайным комиссаром Украины. Один из главных организаторов «борьбы за хлеб» в 1918, борьбы за советскую власть на Украине и Дону. Один из организаторов трех советских республик — Донской, Кубано-­Черноморской и Северокавказской. Вел переговоры об установлении демаркационной линии с германскими вой­сками. Был членом Революционного военного совета различных фронтов и армий, сблизился с И. В. Сталиным во время обороны Царицына в 1918. В 1920 назначен председателем Северо-­Кавказского ревкома. Был одним из организаторов занятия кавказских республик Красной армией. В феврале 1922 возглавил Закавказскую парторганизацию. После того как О. ударил по лицу члена ЦК Коммунистической партии Грузии, Ленин предложил исключить О. из партии, что не было сделано. В 1926–1930 О. был председателем Центральной контрольной комиссии Всесоюзной коммунистической партии (большевиков), ВКП(б), активно участвовал в подавлении левой оппозиции . Эмоционально переживал конфликты с бывшими товарищами по партии, предпринимал попытки примирения фракций, но в конечном итоге поддерживал Сталина. С 1930 О. — член Политбюро. В 1932 Владикавказ был переименован в Орджоникидзе. В 1932 возглавил наркомат тяжелой промышленности, был организатором строек I Пятилетнего плана в СССР . Могущественный нарком сумел привлечь на работу квалифицированных специалистов, в том числе бывших оппозиционеров. Под их влиянием стал более критически относиться и к политике Сталина, которого по-прежнему считал своим другом. Негласно начал проверку обвинений во «вредительстве» своих сотрудников. Накануне февральско-­мартовского пленума ЦК 1937 О. застрелился после конфликтного разговора с Сталиным. Официально было объявлено, что он умер от сердечного приступа.

Соч. : Статьи и речи. М., 1956–1957.

Лит .: Политические деятели России. 1917. М., 1993; Хлевнюк О. В. Политбюро. Механизмы политической власти в 1930‑е гг. М., 1996; Его же. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры М., 2010; Шубин А. В. Вожди и заговорщики. Политическая борьба в СССР в 20–30‑е гг. М., 2004; Его же. 1937: «Антитеррор» Сталина. М., 2010. А. В. Шубин.