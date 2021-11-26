НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОКРУГ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОКРУГ - в СССР - форма национально-территориальной автономии; территория, населённая национальными меньшинствами .

Национальные округа су­ще­ст­во­ва­ли в СССР в 1921-1977 годах толь­ко на тер­ри­то­рии РСФСР. Национальные округа и Со­ве­ты де­пу­та­тов тру­дя­щих­ся в них бы­ли об­ра­зо­ва­ны для на­род­но­стей Се­ве­ра, Си­би­ри и Даль­не­го Вос­то­ка. Они за­ме­ни­ли су­ще­ст­во­вав­шие в цар­ской Рос­сии ино­родческие упра­вы и за­тем - ро­до­вые со­ве­ты.

Национальные округа вхо­ди­ли в со­став административно-территориальных еди­ниц (кра­ёв или об­лас­тей), об­ла­да­ли боль­шой тер­ри­то­ри­ей и ма­ло­чис­лен­ным на­се­ле­ни­ем, име­ли мень­шие пол­но­мо­чия по срав­не­нию с ав­то­ном­ной рес­пуб­ли­кой и ав­то­ном­ной об­ла­стью, из­би­ра­ли од­но­го де­пу­та­та в Со­вет на­цио­наль­но­стей Вер­хов­но­го Со­ве­та СССР (по срав­не­нию с 5 от ав­то­ном­ной об­лас­ти). Кон­сти­ту­ци­ей СССР 1977 года все национальные округа бы­ли пе­ре­име­но­ва­ны в ав­то­ном­ные ок­ру­га (смотрите в статье Ав­то­но­мия).

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