Некрáсов, Николай Виссарионович

Некрáсов, Николай Виссарионович (20.01[01.02]. 1879, Санкт-­Петербург — 07.05.1940, Москва) — российский политический деятель. Сын священника. В 1902 окончил Петербургский институт инженеров путей сообщения. Преподаватель математики, механики и черчения в Томском технологическом институте, подготовил диссертацию. В 1905–1917 — член Конституционно-демократической партии (КДП), в 1909–1915 член ее ЦК. В 1907–1917 — депутат Государственной думы в Российской империи . С 1916 — товарищ ее председателя. Масон, генеральный секретарь Верховного совета Великого востока народов России в 1915–1916. Активный участник Февральской революции 1917 , член Временного комитета государственной думы . 2[15] марта — 2[15] июля — министр путей сообщения Временного правительства 1917 . Сторонник уступок социальным требованиям рабочих и союза с социалистами. Поддержал претензии Центральной рады на государственные полномочия. В июле вышел из КДП и стал одним из лидеров Радикально-­демократической партии. После июльского кризиса 1917, 8[21] июля — 27 августа [9 сентября] — заместитель председателя правительства А. Ф. Керенского , с 24 июля [6 августа] также министр финансов. Во время Корниловского выступления 1917 убеждал Керенского передать власть генералу М. В. Алексееву , что привело к невключению Н. в следующее Временное правительство и назначению генерал-­губернатором Финляндии с 5[18] сентября. После установления советской власти скрывался под фамилией В. А. Голгофский, работал в кооперации. В 1921 был опознан и ненадолго арестован. В 1921–1930 — член правления Центросоюза РСФСР и СССР, преподавал в Московском университете и Институте потребкооперации. 30 ноября 1930 арестован и приговорен к 10 годам заключения по делу Союзного бюро меньшевиков . Находясь в заключении, участвовал в проектировании и строительстве Беломоро-­Балтийского канала. В 1933 досрочно освобожден, работал на строительстве канала Москва — Волга и других гидросооружений. 13 июня 1939 был арестован. Расстрелян.

Лит. : Николаевский Б. И. Русские масоны и революция. М., 1990; Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. Мемуары. М., 1993; Шубин А. В. Великая российская революция: от Февраля к Октябрю 1917 года. М., 2014. А. В. Шубин .