МИЛЮТИН, ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ

Милютин, Владимир Павлович (24.10[05.11].1884, дер. Александрово, Льговский уезд Курской губ. — 30.10.1937, Москва) — советский государственный деятель. Из семьи сельского учителя. Учился на юридическом факультете Петербургского университета и в Московском коммерческом институте. Член Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП) с 1903. В 1904 выслан из Петербурга. Участник Революции 1905—1907 в России . С 1906 8 раз арестовывался, около 5 лет провел в заключении, также находился в ссылке в Вологодской губернии. С 1910 — большевик. В июне 1914 поступил на военную службу в качестве вольноопределяющегося. В 1917 — член Саратовского комитета РСДРП(б), первый председатель Саратовского Совета рабочих и солдатских депутатов. Член ЦК РСДРП(б) в апреле 1917 — марте 1918. С июня 1917 — член Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК). С июля 1917 — товарищ председателя Петроградской городской думы. Участник Демократического совещания 1917 . Участник Октябрьского переворота 1917 , член Петроградского военно-революционного комитета, отвечал за продовольственное снабжение. Делегат Второго съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, один из руководителей фракции большевиков, один из авторов Декрета о земле. С 26 октября по 4 ноября 1917 — нарком земледелия РСФСР в первом Совете народных комиссаров . Выступал за создание однородного социалистического правительства с участием большевиков и других социалистических партий, поддерживал переговоры с ними, инициированные Викжелем . Вышел из СНК в знак протеста против срыва этих переговоров наряду с другими сторонниками коалиции. 29 ноября 1917 отозвал свое заявление о выходе из ЦК. В ноябре 1917 — марте 1918 — заведующий экономическим отделом ВЦИК. 23 марта — 3 апреля 1918 — временно исполнял обязанности председателя президиума Высшего совета народного хозяйства . 30 ноября 1918 — 28 мая 1921 — заместитель председателя президиума ВСНХ РСФСР, член Совета труда и обороны. В 1920—1922 — кандидат в члены ЦК РКП(б). Сторонник жесткой централизации экономики, после введения Новой экономической политики потерял пост в ВСНХ. В 1921—1922 — заместитель председателя Экономического совещания Северо-Западной области. В 1922—1924 — представитель Коммунистического интернационала в Австрии и на Балканах. В 1924—1928 — член коллегии Наркомата рабоче-крестьянской инспекции СССР. В 1924—1934 — член ЦКК ВКП(б). В 1925—1927 — заместитель председателя Коммунистической академии . В марте 1928 — январе 1930 — управляющий Центрального статистического управления (ЦСУ) СССР и заместитель председателя Госплана СССР. Проводил статистические исследования. Участник подготовки Первой пятилетки. Резко критиковал экономистов-неонародников (А. В. Чаянов и др.). В декабре 1929 — апреле 1934 — заместитель Председателя Госплана СССР, затем — председатель Ученого совета при ЦИК СССР, Комитета по заведованию учеными и учебными учреждениями ЦИК СССР. Член ЦИК СССР. Занимался преподавательской деятельностью. 26 июля 1937 арестован в ходе Большого террора 1937—1938 . Расстрелян.

Соч. : Роль труда в сельском хозяйстве в связи с войной. Харьков, 1914; Земельный вопрос в России. Смоленск, 1918; Аграрная политика в СССР. М.–Л., 1926; История экономического развития СССР (1917—1927). М.–Л., 1928.

Лит. : Герои Октября. Т. 2. М., 1967; Первое Советское правительство. Октябрь 1917 — июль 1918. М., 1991. А. В. Шубин.