МИКОЯН АНАСТАС ИВАНОВИЧ (ОВАНЕСОВИЧ) (25.11.1895-21.10.1978 гг.)

Советский партийный и государственный деятель. Родился в селе Санаин Тифлисской губернии (ныне Туманянский район Республики Армения) в крестьянской семье. Учился в армянской духовной семинарии в Тифлисе (ныне Тбилиси), но в 1914 г., в связи с начавшейся 1-й мировой войной, записался в добровольческую армянскую дружину и воевал с турками. На фронте заболел малярией. После излечения окончил в 1916 г. духовную семинарию. Поступил в армянскую Эчмиадзинскую духовную академию, но не окончил ее, став активным участником революционного движения. В 1920 г. — член РВС 11-й армии РККА, при содействии которой устанавливалась советская власть в Закавказье. После Гражданской войны занимал различные ответственные посты на партийно-государственной работе: секретарь Юго-Восточного бюро ЦК РКП(б), секретарь Северо-Кавказского крайкома партии, нарком внутренней и внешней торговли СССР, нарком снабжения СССР, нарком пищевой промышленности СССР. С 1937 г.— заместитель председателя Совнаркома (с 1946 г.— Совета Министров) СССР. В этой должности проработал в общей сложности 27 лет. Микоян, наряду с другими руководящими работниками того времени, несет ответственность за репрессии партийно-государственных кадров во 2-й пол. 1930-х гг. На праздновании в 1937 г. 20-летия ВЧК-ОГПУ-НКВД заявил: «Каждый гражданин СССР — сотрудник НКВД ». В начале Великой Отечественной войны Микоян был назначен членом Совета по эвакуации, председателем Комитета продовольственного и вещевого снабжения армии, уполномоченным ГКО по вопросам снабжения РККА имуществом, продовольствием и горючим. Участвовал в работе Московской конференции 29 сентября-1 октября 1941 г., в ходе которой в результате сложных переговоров с представителями США и Великобритании удалось согласовать вопросы о военных поставках в СССР. В 1941-1942 гг.— председатель Комитета по разгрузке транзитных грузов. В феврале 1942 г. введен в состав ГКО и оставался его членом до сентября 1945 г. В ГКО курировал вопросы снабжения армии и поставок по ленд-лизу. В 1942-1943 гг. занимался хлебозаготовками в ряде регионов России. В 1943-1946 гг.— член Комитета СНК СССР по восстановлению народного хозяйства в районах, освобожденных от оккупации. Во время войны показал себя сильным организатором, умеющим эффективно действовать в сложной обстановке. Как заместитель председателя Совнаркома СССР отвечал за работу семи наркоматов и ведомств. Опираясь на начальника тыла Красной Армии А. В. Хрулева, Микоян сумел наладить работу по надежному снабжению Вооруженных Сил в годы войны. 30 сентября 1943 г. «за особые заслуги в области постановки дела снабжения Красной Армии продовольствием, горючим и вещевым имуществом» был удостоен звания Героя Социалистического Труда. После войны остался заместителем председателя правительства СССР. Одновременно в 19461949 гг.— министр внешней торговли. В 1953-1955 гг.— министр торговли СССР, в 1955-1964 гг.— 1-й заместитель председателя Совета Министров СССР. В 1964-1965 гг.— председатель Президиума Верховного Совета СССР, в 1965-1974 гг.— член президиума Верховного Совета СССР. Награжден шестью орденами Ленина, орденом Красного Знамени и другими орденами и медалями.