Кто на самом деле возглавлял СССР дольше всех? Вам сразу приходит на ум И. В. Сталин или, может быть, Л. И. Брежнев? Хотим вас удивить, дорогой читатель. На самом деле всё обстояло несколько иначе… Главным органом государственной власти в Советском Союзе был Всероссийский центральный исполнительный комитет (после принятия «конституции победившего социализма» в 1936 году – Верховный совет СССР). При этом ВЦИК не имел такой власти, как ЦК КПСС и его Генеральный секретарь, однако именно председатель ВЦИК являлся номинальным главой государства. Дольше всех (1922–1948 годы) ВЦИК руководил Михаил Иванович Калинин. Он вручал государственные награды, поздравлял с присвоением званий и даже обращался к советскому народу с новогодним поздравлением. Множество граждан... На чтение: 1 минута

Вам сразу приходит на ум И. В. Сталин или, может быть, Л. И. Брежнев? Хотим вас удивить, дорогой читатель. На самом деле всё обстояло несколько иначе…

Главным органом государственной власти в Советском Союзе был Всероссийский центральный исполнительный комитет (после принятия «конституции победившего социализма» в 1936 году – Верховный совет СССР). При этом ВЦИК не имел такой власти, как ЦК КПСС и его Генеральный секретарь, однако именно председатель ВЦИК являлся номинальным главой государства.

Дольше всех (1922–1948 годы) ВЦИК руководил Михаил Иванович Калинин. Он вручал государственные награды, поздравлял с присвоением званий и даже обращался к советскому народу с новогодним поздравлением . Множество граждан обращались к Калинину с самыми разнообразными просьбами, и многим он оказывал помощь, лично или через свой секретариат. За это Калинин получил от Л. Д. Троцкого восторженное и почётное прозвище «всесоюзный староста».