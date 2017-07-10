Краткий курс истории. Создание НКВД Краткий курс истории. Террор под новой вывеской 10 июля 1934 года постановлением Центрального исполнительного комитета СССР был образован Народный комиссариат внутренних дел СССР. НКВД был, и несмотря на многочисленные переименования оставался центральным органом государственного управления СССР по борьбе с преступностью, поддержанию общественного порядка и обеспечению государственной безопасности. Буквы новые, методы – старые Развитие молодого государства, коим являлся СССР, требовало постоянного реформирования и перераспределения полномочий властных структур. При том, что суть их, в общем-то, не менялась. Поэтому и созданная в 1917г. ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем), и Наркомат внутренних дел, и ГПУ (Государственное политическое управление), и... На чтение: 1 минута

Краткий курс истории . Террор под новой вывеской

10 июля 1934 года постановлением Центрального исполнительного комитета СССР был образован Народный комиссариат внутренних дел СССР . НКВД был, и несмотря на многочисленные переименования оставался центральным органом государственного управления СССР по борьбе с преступностью, поддержанию общественного порядка и обеспечению государственной безопасности.

Буквы новые, методы – старые

Развитие молодого государства, коим являлся СССР, требовало постоянного реформирования и перераспределения полномочий властных структур. При том, что суть их, в общем-то, не менялась. Поэтому и созданная в 1917г. ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем), и Наркомат внутренних дел, и ГПУ (Государственное политическое управление), и НКВД (с 1934г.) занимались по сути одними и теми же делами - политическим сыском, разведкой и контрразведкой, последний также с определенного момента получил право на вынесение приговоров без решения суда. В конце концов, такое главенство исполнительного органа власти над судебным привело к известной эпохе репрессий.

Мастера на все руки

Поскольку ВЧК наводил трепет на граждан, народное название её сотрудников - чекисты (от букв ЧК) закрепилось и за преемственными органами. Убеждённый в необходимости отличной физической подготовки сотрудников органов внутренних дел, Дзержинский ещё в 1923 г. инициировал создание ведомственного пролетарского спортивного общества «Динамо». А то, что будущие агенты НКВД должны были быть не только следователями, разведчиками, но и спортсменами, и специалистами в различных отраслях промышленности – говорит нам о том, что это были настоящие мастера на все руки.

Как Феликс стал железным

Знаменитое прозвище основателя ВЧК Феликса Эдмундовича Дзержинского имеет несколько версий происхождения.

Одна из них маловероятна, но очень интересна: молодой Дзержинский (поляк по происхождению), вступив в партию Ленина, продолжал подписывать все документы латинскими буквами. Только теперь он сокращал своё имя до Fe. В периодической таблице химических элементов так обозначается железо. Советская пропаганда, впрочем, объясняла эпитет «железный» непреклонным суровым характером самого чекиста №1.