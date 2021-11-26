«КРАЕВЕДОВ ДЕЛО»

«КРАЕВЕДОВ ДЕЛО» - в 1930-1931 годах в СССР политический процесс, имевший цель подчинить краеведение господствовавшей большевистской идеологии.

«Краеведов дело» по­сле­до­ва­ло за «ака­де­ми­че­ским де­лом» (1929-1931 годы) и бы­ло с ним свя­за­но. Ка­са­лось раз­ветв­лён­ной струк­ту­ры крае­ведческих об­ществ Цен­траль­но­чер­но­зём­ной области (ЦЧО) с цен­тром в Во­ро­не­же. Председатель Во­ро­неж­ско­го городского бю­ро крае­ве­де­ния и от­ветственный сек­ре­тарь Во­ро­неж­ско­го об­ла­ст­но­го бю­ро крае­ве­де­ния С.Н. Вве­ден­ский (1867-1940 годы) был хо­ро­шо зна­ком с академиком С.Ф. Пла­то­но­вым, ко­то­ро­му вме­сте с другими учё­ны­ми (в т. ч. умер­шим академиком М.М. Бо­го­слов­ским) предъ­я­ви­ли по «ака­де­ми­че­ско­му де­лу» об­ви­не­ние в соз­да­нии мни­мо­го «Все­на­род­но­го сою­за борь­бы за вос­ста­нов­ле­ние сво­бод­ной Рос­сии». В ка­че­ст­ве «фи­лиа­лов» этой ми­фической «ор­га­ни­за­ции» бы­ли пред­став­ле­ны груп­пы крае­ве­дов из Во­ро­не­жа, Ель­ца, За­дон­ска, Кур­ска, Ли­пец­ка, Ор­ла, Ост­ро­гож­ска, Ста­ро­го Ос­ко­ла и Там­бо­ва. По вер­сии след­ст­вия, в слу­чае на­ча­ла ин­тер­вен­ции про­тив СССР эти груп­пы на мес­тах долж­ны бы­ли «взять власть во из­бе­жа­ние анар­хии».

В ука­зан­ных го­ро­дах в но­ябре 1930 - феврале 1931 годов прошли массовые аре­сты крае­ве­дов, а также на­учных ра­бот­ни­ков, пре­по­да­ва­те­лей и др. (общее число привлечённых по «Краеведов делу» достигло почти 100 человек). К под­след­ст­вен­ным при­ме­ня­лись ме­ры фи­зического и пси­хо­ло­гического воз­дей­ст­вия. В та­ких ус­ло­ви­ях мно­гие да­ли те по­ка­за­ния, ко­то­рые дик­то­ва­лись сле­до­ва­те­ля­ми, но не­сколь­ко об­ви­няе­мых су­ме­ли вы­сто­ять и не ок­ле­ве­тать ни в чём не по­вин­ных лю­дей, сре­ди них - Ф.Ф. Руд­нев из Ор­ла, Н.И. Пу­за­но­ва, М.А. Ря­зан­цев из Кур­ска, П.Н. Чер­мен­ский из Там­бо­ва, а так­же во­ро­неж­ский профессор М.Н. Кра­ше­нин­ни­ков. Ре­шаю­щим ос­но­ва­ни­ем для аре­стов и об­ви­не­ния послу­жи­ли «при­зна­тель­ные» по­ка­за­ния Вве­ден­ско­го в январе 1931 года, на­зван­но­го «гла­вой во­ро­неж­ско­го цен­тра». Об­ви­не­ние бы­ло на­прав­ле­но главным образом про­тив Пла­то­но­ва, ко­то­ро­му вме­ня­лось в ви­ну пре­вра­ще­ние Во­ро­неж­ско­го крае­ведческого общества в од­но из от­де­ле­ний «контр­ре­во­лю­ци­он­но­го сою­за». Вве­ден­ский дал так­же по­ка­за­ния про­тив других учё­ных (пре­имущественно ис­то­ри­ков): А.И. Ан­д­рее­ва, Н.П. Ан­ци­фе­ро­ва, С.К. Бо­го­яв­лен­ско­го, И.М. Грев­са, С.И. Тхор­жев­ско­го, А.Е. Ферс­ма­на.

След­ст­вие по де­лу крае­ве­дов ЦЧО за­кон­чи­лось 5.5.1931 года. В об­ви­не­нии зна­чи­лось, что в го­ро­дах ЦЧО, осо­бен­но в Во­ро­неже, «под при­кры­ти­ем на­учной ра­бо­ты» в крае­ведческих ор­га­ни­за­ци­ях «про­во­ди­лась ан­ти­со­вет­ская ра­бо­та» в це­лях «унич­то­же­ния советского строя и за­ме­ны его бур­жу­аз­но-де­мо­кра­тической рес­пуб­ли­кой». Кол­ле­гия ОГПУ в Мо­ск­ве за­оч­но, без вы­зо­ва об­ви­няе­мых, 5.6.1931 года вы­не­сла при­го­вор. Пя­те­рых (В.А. Бе­ке­нё­ва, Г.В. Ерё­мен­ко, А.П. На­за­ро­ва, В.В. Пе­ти­ко­ва, Ф.И. По­ли­кар­по­ва) при­го­во­ри­ли к рас­стре­лу (рас­стре­ля­ны 2.8.1931 года), боль­шин­ст­во - к за­клю­че­нию в ла­ге­ре осо­бо­го на­зна­че­ния сро­ком от 3 до 10 лет (по 5 лет по­лу­чи­ли во­ро­неж­ские крае­ве­ды С.Н. Вве­ден­ский, А.М. Пу­тин­цев, Т.М. Олей­ни­ков, В.В. Лит­ви­нов, ру­ко­во­ди­тель кур­ских крае­ве­дов Г.И. Бул­га­ков), не­сколь­ких - к вы­сыл­ке в Северный край, Западную Си­бирь, Ка­зах­стан. Един­ст­вен­ный об­ви­няе­мый - во­ро­не­ж­ский крае­вед В.А. Пре­об­ра­жен­ский ос­во­бо­ж­дён из-под стра­жи. В ию­ле 1978 года Во­ро­неж­ский об­ла­ст­ной суд от­ме­нил вы­не­сен­ный по «Краеведов делу» при­го­вор «за от­сут­ст­ви­ем со­бы­тия пре­сту­п­ле­ния ».

«Краеведов дело» ста­ло на­ча­лом ли­к­ви­да­ции в СССР профессионального крае­ве­де­ния, за­вер­шив­шей­ся при­ня­ти­ем по­ста­нов­ле­ния СНК РСФСР «О ре­ор­га­ни­за­ции крае­ведческой ра­бо­ты в цен­тре и на мес­тах» (1937) и по­сле­до­вав­ше­го за ним ука­за­ния Нар­ком­про­са РСФСР «О под­го­тов­ке и ор­га­ни­за­ции крае­ведческой ра­бо­ты» (1938), ко­то­рым ли­к­ви­ди­ро­ва­лись все об­щественные крае­ведческие ор­га­ни­за­ции на мес­тах как «край­не за­со­рён­ные вра­га­ми на­ро­да». Крае­ведческая дея­тель­ность на дол­гие го­ды бы­ла пе­ре­не­се­на в школь­ные круж­ки и крае­ведческие му­зеи, под­чи­не­на главным образом аги­та­ци­он­но-про­па­ган­ди­ст­ским це­лям.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)