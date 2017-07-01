Как воевала бы Красная Армия, если бы Тухачевского не расстреляли 80 лет назад, в июне 1937 года, состоялся судебный процесс, по которому были репрессированы маршал Советского Союза Михаил Николаевич Тухачевский и его соратники. Современные исследования историков позволяют смоделировать ситуацию, при которой Красная Армия вступила бы в войну с Германией по планам Тухачевского. Герой двух войн Будущий маршал родился в семье обедневшего смоленского дворянина в нынешнем Сафоновском районе Смоленской области. Военная карьера его складывалась стремительно. В 1914 году Тухачевский окончил Александровское военное училище и ушёл на фронт Первой мировой в чине подпоручика. Он участвовал в Люблинской, Ивангородской и Ломжинской операциях, был ранен и представлен к пяти наградам. В 1915 году у... На чтение: 2 минуты

80 лет назад, в июне 1937 года, состоялся судебный процесс, по которому были репрессированы маршал Советского Союза Михаил Николаевич Тухачевский и его соратники. Современные исследования историков позволяют смоделировать ситуацию, при которой Красная Армия вступила бы в войну с Германией по планам Тухачевского.

Герой двух войн

Будущий маршал родился в семье обедневшего смоленского дворянина в нынешнем Сафоновском районе Смоленской области. Военная карьера его складывалась стремительно. В 1914 году Тухачевский окончил Александровское военное училище и ушёл на фронт Первой мировой в чине подпоручика. Он участвовал в Люблинской, Ивангородской и Ломжинской операциях, был ранен и представлен к пяти наградам. В 1915 году у деревни Пясечно под Ломжей на территории современной Польши молодой офицер попал в немецкий плен, из которого неоднократно пытался бежать. В лагере в Ингольштадте Михаил Николаевич сидел вместе с будущим президентом Франции Шарлем де Голлем. Пятая попытка побега в 1917 году оказалась удачной. Тухачевский вернулся в Россию и был зачислен в Семёновский полк. С началом Гражданской войны он вступил в Красную Армию и быстро вошёл в элиту её командного состава, успешно сражаясь с белыми на разных фронтах.

«Красный Наполеон»

В 1920 году 27-летний Тухачевский возглавил Западный фронт советско-польской войны. Варшавская операция начиналась стремительным маршем к польской столице, а окончилась полным провалом. Полководец тогда принял ошибочное решение наступать по расходящимся направлениям, позволившее полякам во главе с маршалом Пилсудским перейти в контрнаступление и присоединить по Рижскому миру 1921 года часть украинских и белорусских земель.

Уже на следующий год, в 1921-м, Тухачевский отличился при подавлении Кронштадтского и Тамбовского восстаний против советской власти. Решительность расправы с врагами большевиков сделала царского офицера и дворянина одним из самых перспективных красных командиров. В армии за ним закрепилась репутация «Красного Наполеона».

В окружении Сталина

После Гражданской войны Михаил Николаевич занимал высокие посты командующего Ленинградским военным округом, замнаркома по военным и морским делам и начальника вооружений Красной Армии. В 1935 году 42-летнему Тухачевскому в числе первых было присвоено звание маршала Советского Союза.

В апреле 1936 года маршал был повышен в должности до первого заместителя наркома обороны. К этому времени в кругу высшего военного руководства страны сложились две группировки, боровшиеся за влияние на Сталина: в одну из них входили Ворошилов, Будённый, Егоров, в другую – Тухачевский и его соратники Уборевич, Якир и Гамарник.

Проиграл борьбу за власть

Амбициозный Тухачевский публично обвинял в некомпетентности наркома Ворошилова, будучи не прочь занять не только его место, но и место Сталина во главе государства. Конфликт был неизбежен, и в 1937 году 44-летнего полководца обвинили в контактах с германским Генштабом. Доказательства подобных действий попали в Москву кружным путём, через президента Чехословакии Бенеша. Во время правления Хрущёва Тухачевский был реабилитирован, а все обвинения против него были объявлены сфабрикованными. Но именно по хрущёвскому распоряжению были уничтожены расшифровки телефонных разговоров покойного маршала, которые использовались на процессе против него. До сих пор в этой истории много непонятного, хотя в основе, очевидно, была обыкновенная борьба за власть, в которой Тухачевский проиграл.

Расправа с маршалом была скорой: 22 мая 1937 года он был арестован, а уже 11 июня по обвинению в шпионаже и подготовке военного переворота был вынесен приговор специального судебного присутствия Верховного суда СССР. Тухачевский, Уборевич и Якир были расстреляны, Гамарник покончил с собой. Процесс над маршалом положил начало широкомасштабным чисткам офицерского корпуса Красной Армии, в ходе которых было арестовано более 8000 командиров и до 5000 расстреляно.

Что было бы в 1941-м?

Реформатора Красной Армии Тухачевского со времён Хрущёва часто противопоставляют другим маршалам – его противникам Ворошилову и Будённому, не сумевшим проявить себя в годы Великой Отечественной. Напрашивается мысль о том, что если бы расстрелянный маршал и репрессированные вслед за ним командиры дожили бы до 1941 года, это могло бы изменить ход начального этапа войны.

Однако вышедшие в последние годы исследования, в частности, двухтомная книга военного историка Андрея Смирнова, эту версию не подтверждают. Тухачевский и Ворошилов были людьми одного круга, сделавшими карьеру в эпоху Гражданской войны и не имевшими практически никакого другого опыта командования – причём наследие польской кампании у Тухачевского был крайне негативным. Даже если учесть, что в пользу выдающихся способностей Михаила Николаевича в своих воспоминаниях высказывался маршал Жуков, стоит прежде всего отметить, что проблемы в боевой учёбе войск, обнаруженные ещё при Тухачевском во время манёвров Красной Армии 1935-1936 годов, проявлялись почти в том же виде и позднее, перед войной. То есть, трудности, вставшие перед нашими войсками в первые месяцы Великой Отечественной, накапливались и во время пребывания расстрелянного маршала на высоких должностях. И что-то принципиально изменить в 1941 году даже человек выдающихся способностей вряд ли бы смог.