История как метод. К годовщине «Краткого курса» и правильной пропаганды История как метод. К годовщине «Краткого курса» и правильной пропаганды На чтение: 2 минуты

14 ноября 1938 года ЦК ВКП(б) издал постановление о пропаганде на основе «Краткого курса истории ВКП(б)».

Что может быть общего у 1938 и 2016 годов? Ровно ничего, кроме одного обстоятельства. Существовала тогда и существует теперь потребность максимально доступно (и максимально правдиво при этом) изложить травматический опыт крушения одного государственной формы России и создания новой формы.

Сегодня, когда мы справляем 78-ю годовщину включения «Краткого курса...» в структуру государственной пропаганды, стоит поговорить о том, что необходимость нового подобного учебника давно перезрела.

...В наших материалах мы не устаём напоминать о том, что не бывает истории вообще. История – это всегда история государства. Или, если смотреть с другой стороны, история – это государство, опрокинутое в прошлое. В этом смысле история – дисциплина, необходимая для воспитания гражданина, такова её роль в любой взятой наугад стране. Однако был, хоть и относительно недолгий, промежуток времени, когда учащиеся в высшей школе вместе изучали курс, аналоги которому вряд ли можно найти в других государствах. Он хотя и назывался «Кратким курсом истории ВКП(б)», по сути был курсом методологическим. То есть максимально приближённым к действительности. Эдакая история о сегодня и почему это сегодня именно такое.

Русификация марксизма

Часто приходится слышать о том, что сам Иосиф Сталин книгу и написал, что неверно. «Краткий курс» – коллективная монография, Непосредственно Сталин написал для неё раздел «Об историческом и диалектическом материализме», а также осуществлял общую редакцию будущего учебника.

Непосредственная работа над книгой стартовала в начале 1937 года, хотя, скорее всего, Сталин задумал реализацию этой идеи ещё в начале 30-х. Обратившись к будущим соавторам, он перечислил причины, по которым его не устраивали существующие материалы по истории партии:

– изложение истории партии без связи с историей России;

– описательно-повествовательный характер материала, без объяснения причин и следствий событий;

– неподходящая структура материала, последовательность изложения событий, ошибки в периодизации.

Работа над книгой велась в духе времени. Уже в конце апреля 1938 года был готов финальный вариант текста, вышедшего 9-19 сентября 1938 года в газете «Правда». А 14 ноября вышло постановление ЦК партии, которое фактически:

1. Определило «Курс...» в качестве азбуки для изучения марксизма.

2. Изучение «Курса…» стало обязательным в ВУЗах

3. Изучить учебник пришлось не только студентам. Были организованы специальные курсы переподготовки для пропагандистов, посетить которые пришлось и «...газетным работникам». То есть журналистам.

Курс оттого и называется кратким, что предполагает предварительное знакомство с историей России. Непосредственно в книге затронут временной период от отмены крепостного права до середины 30-х годов XX века. И как раз последнее обстоятельство мешает книге быть просто историей. То есть это, конечно же, история, но история живая – читатели и слушатели курсов переподготовки могли быть участниками этих событий или же знали таких участников: со времени окончания Гражданской войны прошло каких-нибудь 15 лет. Или 21, если с момента Октябрьской революции.

Для нас эта живость событий, конечно, недоступна: партии, история которой предлагалась к изучению, давно нет. Чем для нас интересен этот учебник и решение положить его в основу едва ли не всей официальной пропаганды?

Строить и жить помогает

«Краткий курс» – произведение многослойное. Сегодня его можно упрекать в пропагандистских штампах, в том, что это преломление истории в идеологии марксизма. Не нравится марксизм? Можно и без него. «Курс…» всё равно продолжает оставаться простым и доступным рецептом не только понимания исторических процессов в конце XIX-начале XX веков, но и (что главное) методичкой по созданию государства из хаоса Гражданской войны и интервенции.

Буквально на днях мы отмечали 99-ю годовщину революции. Это ведь теперь, спустя почти век, кажется: большевики победили, отогнали всех от границ и начали потихоньку восстанавливать страну. Общество – структура довольно консервативная, и переварить такие события всегда нелегко. Проще говоря, опыт революции и последующих событий требовал рефлексии. Учебник давал понятные ответы на вопросы, почему всё случилось именно так, почему затем пошёл ГОЭЛРО, коллективизация, индустриализация и для чего всё это нужно. А главное – увязывал это с логикой и преемственностью истории России.

Сегодня подобный учебник не может быть написан по многим причинам. Если вкратце, то писать некому и не о чем. В «Курсе..» описывается партия, которая взяла на себя ответственность за развитие государства, отринула ненужный опыт, но оставила традицию государственности и реализует один из масштабнейших проектов модернизации за всю историю человечества. Сегодня такого проекта нет, однако есть кое-что, что делает 1938 и 2016 годы не такими уж далёкими: резкий слом общественного строя, случившийся +/-20 лет тому назад.

За последние 25 лет об это написаны тонны, а главного, получается, не сказано. Основного, что можно было бы втиснуть в книжку объёмом 350-40 страниц. По времени – примерно от завершения Второй мировой войны и до середины 2010-х. Плюс – отдельно и жирным – опыт краха советского проекта.

Книга, написанная под редакцией Сталина, учила советских людей не только правильному пониманию марксизма, но и давала понимание последних исторических событий. Почему прежнее государство развалилось? Как удалось на его обломках почти без потерь построить новое. Как и за счёт чего оно строится?

Нет, нам не нужен второй «Краткий курс». Разве что по форме – доступности и простоте изложения. Однако опыт, пусть и негативный, требует осмысления. Как минимум – чтобы не пройти через деформацию государства ещё раз.

Основная проблема такой книги – её некому заказать, поскольку придётся ответить на слишком много неудобных вопросов сразу – за четверть века поднакопилось, а нежелание вполне понятно. Однако беда в том, что без ответа на эти вопросы определение вектора дальнейшего развития будет определяться не в соответствии с логикой всей нашей истории, а методом «научного тыка». Что, разумеется, непродуктивно. Словом, очень нужна хорошая, добротная пропаганда последних 70 лет нашей истории.

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Отдельно же, как и в 1938 году, такая книга очень нужна для переподготовки иных «газетных работников». Это, наверное, единственная общая черта у нынешней России и СССР образца конца 30-х.