ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕР АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕР АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ - российский пианист, педагог, композитор, народный артист СССР (1946).
Окончил Московскую консерваторию как пианист (1895) и композитор (1897), среди педагогов - А.И. Зилоти, П.А. Пабст, С.И. Танеев, А.С. Аренский, М.М. Ипполитов- Иванов. Большое влияние на формирование личности музыканта оказывал Л.Н. Толстой (с 1896 года). Концертировал до 1956 года, часто выступал в ансамблях с Д.Ф. Ойстрахом, Л.Б. Коганом, С.Н. Кнушевицким, П. Касальсом, М.Л. Ростроповичем, Квартетом имени Бетховена.
Игра Гольденвейзера - исполнителя интеллектуального склада - отличалась тонким стилистическим чутьём и благородством. С 1897 года преподавал, в т. ч. в 1904-1906 годах в Музыкально-драматическом училище Московского филармонического общества, с 1906 года профессор Московской консерватории (в 1922-1924 годах ректор, в 1939-1942 годах директор), в 1936-1941 годах художественный руководитель Центральной музыкальной школы при консерватории. Создал свою пианистическую школу, среди учеников - С.Е. Фейнберг, Г.Р. Гинзбург, Р.В. Тамаркина, Т.П. Николаева, Л.Н. Берман, Д.А. Башкиров. Автор 3 опер и других музыкальных произведений, редакций многочисленных фортепианных сочинений.
Государственная премия СССР (1947). Награждён орденом Ленина.