МИХАЙЛОВ
МИХА́ЙЛОВ. Город в России, в западной части Рязанской области, центр Михайловского района.
Население 11,8 тыс. человек (2010 год, перепись).
Расположен на р.Проня. Железнодорожна станция. Близ Михайлова проходит федеральная автотрасса «Каспий» (Москва - Тамбов - Волгоград - Астрахань).
Впервые упоминается в «Списке русских городов ближних и дальних» (1380-1390-е годы). В 1546 году Иван IV Васильевич издал указ о строительстве в Михайлове крепости (построена в 1551 году князьями А.И. Воротынским и М.П. Головиным Меньшим), ставшей важным звеном в обороне южных границ Русского государства от крымских ханов набегов.
Жители города приняли активное участие в Болотникова восстании 1606-1607 годов.
В 1612 году разорён И.М. Заруцким. В 1618 выдержал нападение отряда под командованием гетмана П.К. Сагайдачного.
Уездный город Московской (1708-1778 года), Рязанской (1778-1924 года, до 1796 года Рязанское наместничество) губерний.
В XVIII - первой половине XIX веков крупный торговый центр (продавались хлеб, скот, лошади). Со второй половины XIX века развивалось промышленное произ-во (кирпичные заводы, кожевенный завод, миткалевая фабрика и прочие). Оживление торговли связано с открытием в 1900 году движения по прошедшей через город железнодорожной линии Павелец - Бирюлёво.
В декабре 1917 года установлена советская власть.
В 1924-1929 годах центр Михайловской волости Скопинского уезда Рязанской губернии. Районный центр Московской области (1929-1937 года, 1944-1946 года), Рязанской области (1937-1944 года, с 1946 года).
В Великую Отечественную войну, в ходе Московской битвы 1941-1942 годов, оккупирован германскими войсками с 24 ноября по 7 декабря 1941 года. Освобождён в ходе Тульской наступательной операции Красной Армии.
В центре сохранились регулярная планировка (по генплану 1780 года в форме квадрата), остатки рвов и валов. Сохранились церкви: Рождества Богородицы (1756 год; шатровая колокольня) бывшего мужского монастыря Рождества Богородицы (основан в 1625 году, упразднён в 1764 году), преимущественно барочная церковь Рождества Христова в Казачьей слободе (1798 год) с классицистической колокольней, гражданские постройки XVIII - начала XX веков: здания старого казначейства (так называемая Податная изба; первая половина XVIII века, реставрация 1960-х годов), бывшей женской прогимназии в стиле классицизма (1840-е года, архитектор Н.И. Воронихин); постройки архитектора А.А. Бантле с элементами модерна - земская больница (1903 год), новое казначейство (1910 год; с 1979 года краеведческий музей), земская управа (1912 год; ныне администрация Михайловская). Деревянная Покровская церковь (1999-2001 года) и Покровский собор (2005-2011 года) Михайловского Покровского женского монастыря (основан в XVI веке на Куцком оз., в 1819 году переведён в Михайлов, закрыт в 1919 году; возрождён в 1998 году).
На Красной площади - мемориальный комплекс «Никто не забыт, ничто не забыто» (1976 год, скульптор Ю.В. Бручнев).
Производство цемента (завод «Михайловцемент», в составе компании «Евроцемент груп»), кружевных (с XVIII по XIX века Михайлов - центр цветного кружевоплетения) и строчевышитых изделий, молочной и мясной продукции.
Близ Михайлова - усадебный ансамбль Красное, в с. Маково - церковь Рождества Богородицы типа «восьмерик на четверике» (1772 год).