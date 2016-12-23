Диктатура пролетариата, единовластие Сталина, репрессии: что пишут об этом в школьных учебниках В двух предыдущих публикациях мы рассмотрели этот «трудный вопрос» с точки зрения здравого смысла и с точки зрения принятой сегодня научной трактовки. Сегодня, по традиции, переходим к инспекции действующих школьных учебников. На чтение: 2 минуты

Валентин Жаронкин. О диктатуре большевиков – Сталина, и зачем она пригодилась

Андрей Смирнов. Диктатура пролетариата, единовластие Сталина, репрессии: что думает о них современная наука

Трудный вопрос № 12 сформулирован в историко-культурном стандарте так : «Причины, последствия и оценка установления однопартийной диктатуры и единовластия И.В. Сталина ; причины репрессий».

В двух предыдущих публикациях мы рассмотрели этот «трудный вопрос» с точки зрения здравого смысла и с точки зрения принятой сегодня научной трактовки. Сегодня, по традиции, переходим к инспекции действующих школьных учебников.

Учебник А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной и М.Ю. Брандта « История России . ХХ – начала ХХI века. 9 класс» внятно излагает историю формирования в Советской России однопартийной политической системы и диктатуры партиибольшевиков. Отметим чёткие формулировки, согласно которым, «сложившуюся в годы Гражданской войны политическую систему можно назвать диктатурой партии», «РКП(б) фактически выполняла функции органов государства», «государственную власть в СССР фактически осуществляла коммунистическая партия». Показан и механизм действия диктатуры партии – практика принятия решений в верхах РКП(б)/ВКП(б) и передачи решений к исполнению в государственные органы.

Кратко, но чётко названо в этой учебной книге и главное последствие установления диктатуры партии – невозможность для различных социальных групп в Советской России/СССР отстаивать свои интересы.

А вот причины установления партийной диктатуры обойдены. Впрочем, добросовестному ученику они станут ясны после внимательного чтения учебника – где постоянно подчеркивается радикализм и организованность большевиков. Кроме того, в рассказе о политической жизни страны в годы нэпа четко указывается, что не сохранить свою диктатуру большевики просто не могли, так как в противном случае они просто потеряли бы власть.

Что касается причин установления единовластия И.В. Сталина, то авторы учебника резонно указывают, во-первых, на то, что этот партийный лидер установил контроль над партийным аппаратом – а «кто управляет кадрами, тот управляет всем». А во-вторых, политическая программа Сталина оказалась близка как массе партийцев, так и значительной части населения. Ведь Сталин предлагал немедленно, здесь и сейчас, не разводя дискуссий, приступить к построению в СССР социализма – то есть той самой счастливой жизни, о которой мечтали массы, прошедшие революцию и Гражданскую войну и не удовлетворённые тем, что принес им нэп… К сожалению, в учебнике оказались обойдены вниманием личные качества Сталина – также помогавшие ему установить и осуществлять свою единоличную власть.

Кроме того, из учебника Данилова, Косулиной и Брандта трудно понять, когда именно установилась эта единодичная власть. Из сообщения о ликвидации в партии к XVI съезду ВКП(б) всякой оппозиции Сталину и из описания примет культа личности Сталина в рассказе о праздновании 50-летия этого последнего можно понять, что это произошло в 1929 – 1930 годах. Но так как негласная оппозиция Сталину в среде партийных руководителей сохранялась вплоть до 1937 – 1938 годов, то следовало бы, на наш взгляд, связать окончательное установление режима личной власти Сталина именно с этим временем. И – по аналогии с диктатурой партии – обязательно пояснить, как выглядел и функционировал этот режим личной власти (а то авторы даже не употребляют такого понятия. Они ограничиваются выводом о сосредоточении в СССР государственной власти в руках «узкого круга партийной элиты во главе со Сталиным»).

Причины политических репрессий 1930-х годов авторы обозначают чётко и кратко: устранение всех недовольных советской властью. Последствия же изложены лишь в самом общем виде – как ликвидация всяких проявлений демократии в стране.

Приходится также отметить неуместное именование авторами учебника исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ) 1930-х годов «концентрационными лагерями». И просто неудобно уже указывать на другую фактическую ошибку – на цифру в 40 тысяч репрессированных в 1937 – 1938 годов по политическим мотивам командиров Красной Армии и Флота. На протяжении последней четверти века неоднократно указывалось, что реальная цифра примерно в 3,5 – 4 раза меньше…

Написанный теми же авторами раздел учебника для второго концентра изучения истории в школе (Алексашкина Л.Н., Данилов А.А., Косулина Л.Г. История. Россия и мир в ХХ – начале ХХI века. 11 класс) к тому, что сказано в учебнике для девятиклассников, не прибавляет ничего.

В другом учебнике для 11-го класса (Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., Рогожкин В.А. История. Россия и мир. Базовый уровень. 11 класс) разбираемые нами сейчас вопросы изложены очень кратко – что, впрочем, вполне оправдано и, на наш взгляд, лучше, чем просто переписывать, немного подсократив, то, что ученик уже читал будучи девятиклассником. Отметим сжатые и яркие фразы, напоминающие о том, что реальной властью в Советской России была партия большевиков, что Сталин оказался на вершине власти потому, что именно в его руках были реальные её рычаги (контроль над партаппаратом).

В целом существовавшие к нынешнему учебному году учебники неплохо освещают разбираемые нами сейчас вопросы. Общим отрицательным признаком стоит назвать отсутствие цельного рассказа о чертах Сталина как личности (а применительно ко временам «режима личной власти» – и как государственного деятеля).