Диктатура пролетариата, единовластие Сталина, репрессии: что думает о них современная наука В предыдущей публикации коллега Валентин Жаронкин разъяснил объективные причины и даже неотвратимость становления диктатуры большевиков, которая позже трансформировалась в диктатуру сталинскую. Мы же сегодня остановимся на том, как в современной исторической науке трактуется этот сложнейший комплекс вопросов... На чтение: 2 минуты

Валентин Жаронкин. О диктатуре большевиков – Сталина, и зачем она пригодилась

Трудный вопрос № 12 сформулирован в историко-культурном стандарте так : «Причины, последствия и оценка установления однопартийной диктатуры и единовластия И.В. Сталина ; причины репрессий».

В предыдущей публикации коллега Валентин Жаронкин разъяснил объективные причины и даже неотвратимость становления диктатуры большевиков, которая позже трансформировалась в диктатуру сталинскую. Мы же сегодня остановимся на том, как в современной исторической науке трактуется этот сложнейший комплекс вопросов.

Литература только последних 25-30 лет насчитывает многие сотни названий, но подавляющее большинство авторов акцентирует свои политические симпатии, что лишь отдаляет от исторической истины. Учителю в этом море трактовок логичнее опираться на немногие взвешенные работы последних лет, учитывающие массивы рассекреченного фактического материала.

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Установление однопартийной диктатуры (диктатуры большевистской партии) заняло период с октября 1917 по июль 1918 года. В результате Октябрьской революции 26 октября (8 ноября) 1917 года был сформирован Совет Народных Комиссаров (Совнарком) – правительство, состоящее из большевиков и левых эсеров (при преобладании большевиков), которое изначально стало действовать диктаторскими методами. А в июле 1918-го, после подавления мятежа левых эсеров (которых перестала устраивать политика большевиков по отношению к крестьянству), диктатура стала в полном смысле слова однопартийной, чисто большевистской.

Установление большевиками после получения ими осенью 1917 г. большинства сначала в крупнейших Советах рабочих и солдатских депутатов, а потом и в Совнаркоме было предопределено общим радикализмом их целей и методов деятельности. С самого начала своего существования большевики представляли собой организацию профессиональных революционеров, нацеленную на захват власти и установление «диктатуры пролетариата», которая должна будет обеспечить достижение главной цели – построение социалистического общества по рецептам Маркса и Энгельса. Ещё в 1906 году В.И. Ленин подчёркивал, что это будет именно диктатура – «неограниченная, опирающаяся не на законы, а на силу власть». На практике «диктатура пролетариата» обернулась диктатурой правящей от его имени партии.

Эта диктатура реализовывалась благодаря жёсткому контролю руководства большевистской/коммунистической партии (РСДРП(б), с марта 1918 г. – РКП(б), с декабря 1925 г. – ВКП(б), с октября 1952 г. – КПСС) за назначениями на все более или менее ответственные государственные должности. В результате все государственные органы, структуры советской власти лишь оформляли и проводили в жизнь решения «партверхушки».

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Как логичное развитие этой диктатуры, установление к концу 1920-х годов режима личной власти (единовластия) И.В. Сталина стало возможным благодаря как выдающимся организаторским и волевым качествам Сталина, его незаурядному искусству политической борьбы, так и объективным задачам реализации конкретного политического курса.

Большим преимуществом Сталина в его борьбе за власть было то, будучи членом политбюро ЦК РКП(б)/ВКП(б), он с 1922 года занимал ещё и должность генерального секретаря ЦК РКП(б)/ВКП(б), т.е. обеспечивал связь Политбюро и ЦК с партийным аппаратом на местах. Эта должность позволяла ему влиять на подбор кадров партработников на местах, депутатов партийных съездов и конференций – словом, получать реальные рычаги власти. Это (а также вдохновлявшая многих коммунистов сталинская идея о возможности построения социализма в СССР своими силами, «в одной отдельно взятой стране», не дожидаясь мировой революции) позволили Сталину в течение 1923 – 1930 годов вытеснить из Политбюро ЦК партии всех, кроме верных сторонников его курса, не претендовавших на роль лидера страны. Из руководства страны были удалены такие видные большевики, как Л.Д. Троцкий, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин. В результате в 1930 году – после того, как членами Политбюро перестали быть его последние оппоненты, обвинённые в «правом уклоне» А.И. Рыков и М.П. Томский, – Сталин стал полным хозяином этого главного руководящего органа страны.

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Однако среди партийно-государственных руководителей других уровней оставалось ещё немало противников сталинских методов построения социализма – и вообще лиц, для которых Сталин не являлся безусловным авторитетом. Между тем накануне войны, неизбежность которой была очевидной не только для Сталина, ему нужно было иметь надёжный тыл. Отсюда возникла идея проведения в стране кадровой чистки и, шире, устранения всех неблагонадёжных, всех потенциально опасных для сталинского курса людей – т.е. проведения политических репрессий.

Эти политические репрессии – орудием которых стали контролировавшиеся Сталиным органы госбезопасности во главе с Г.Г. Ягодой и Н.И. Ежовым – и были проведены в период с декабря 1934 (после убийства в Ленинграде С.М. Кирова) по ноябрь 1938 года (до прихода к руководству НКВД Л.П. Берии). Пиком репрессий стали 1937 – 1938 годы («ежовщина»), сопровождавшиеся громкими, известными каждому советскому человеку политическими процессами, подсудимыми на которых становились видные политические деятели (Бухарин, Рыков и др.) и военачальники (М.Н. Тухачевский, И.П. Уборевич и др.).

Репрессии принято называть массовыми, при этом количество их жертв исчислялось не десятками миллионов, как принято считать в публицистике, а сотнями тысяч. Согласно современным статистическим оценкам, за 1923-1953 годы было приговорено к высшей мере наказания 862 513 человек, из них в 1937 году – 353 074 и в 1938 – 328 618.

В результате репрессий прежнее поколение партийных и государственных руководителей было сменено новым – как правило, молодыми людьми, сформировавшимися как личности уже после 1917 г., людьми, для которых Сталин с самого начала являлся величайшим авторитетом. Соответственно, именно в 1938 г. режим личной власти Сталина смог окончательно сложиться.

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Единовластие Сталина, с одной стороны, позволяло реализовать для решения стоявших перед страной задач тот огромный творческий и деловой потенциал, которым обладал этот государственный деятель, а с другой, делало непомерно высокой цену ошибок Сталина и сковывало инициативу руководителей всех уровней.

Однопартийная диктатура надолго пережила Сталина, скончавшегося в марте 1953 года, и была формально упразднена лишь в марте 1990 года с отменой 6-й статьи Конституции СССР 1977 года, упоминавшей о руководящей роли КПСС.

Литература