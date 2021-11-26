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БАЛИЦКИЙ Всеволод Аполлонович
Советский деятель ВЧК, ОГПУ, НКВД, комиссар госбезопасности 1-го ранга.
Родился в семье бухгалтера. В 1912 окончил гимназию в Луганске. Учился на юридическом факультете Московского университета, не окончил. В 1913 вступил в РСДРП. В 1918 был введен в состав Всеукраинской ЧК. С 15 июля 1934 по 11 мая 1937 был наркомом внутренних дел УССР. Во время чистки в НКВД от выдвиженцев Г. Ягоды уволен, затем арестован и приговорен к смертной казни.
Автор статьи: О. М. Минник.
© Российская Историческая Энциклопедия
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