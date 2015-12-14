Создание ВЧК при СНК Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями создана в 1917. Задачи: пресечение и ликвидация контрреволюционных выступлений и саботажа, проведение расследования и предание виновных суду, борьба с заговорами, мятежами, антисоветской пропагандой и агитацией, шпионажем и диверсиями, охрана жд и водных перевозок, гос.границы, разведка и контрразведка.

ЛЕНИН О ВЧК

Товарищи! Вы, конечно, все знаете, какую дикую ненависть внушает это учреждение российской эмиграции и тем многочисленным представителям правящих классов империалистических стран, которые с этой российской эмиграцией живут. Еще бы! — это то учреждение, которое было нашим разящим орудием против бесчисленных заговоров, бесчисленных покушений на Советскую власть со стороны людей, которые были бесконечно сильнее нас. У них, у капиталистов и помещиков, остались в руках все международные связи, вся международная поддержка, у них была поддержка государств, несравненно более могучих, чем наше. Вы знаете из истории этих заговоров, как действовали эти люди. Вы знаете, что иначе, как репрессией, беспощадной, быстрой, немедленной, опирающейся на сочувствие рабочих и крестьян, отвечать на них нельзя было. Это — достоинство нашей ВЧК.

Из выступления В.И. Ленина на IX Всероссийском съезде советов 23-28 декабря 1921 г.

РЕПРЕССИВНАЯ ПОЛИТИКА БОЛЬШЕВИСТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Октябрьский государственный переворот, произведенный большевистской партией, положил начало и массовому террору, невиданному в истории России.

Мы затрудняемся указать все карательные декреты советской власти. Но ясно, что с первых дней революции по приказам "сверху", а не по инициативе "снизу", расстреливали и арестовывали слоями, по классовой, профессиональной или партийной принадлежности. Так, в конце ноября 1917 г. арестовывают всех служащих Государственного банка, а в декабре -- всех руководителей кадетской партии.

20 декабря Ленин обращается к Дзержинскому с настоятельной просьбой выработать декрет "о борьбе с контрреволюционными саботажниками". В тот же день создается ВЧК.

В Петрограде арестованных заключают, как правило, в тюрьмы Кронштадта, а особо важных -- в Петропавловскую крепость. Исключение не составляют и иностранцы. Так, 21 декабря производят обыски и аресты в поезде американской военной миссии Красного Креста, а 13 января 1918 г Ленин приказывает

"арестовать немедленно всех членов румынского посольства и румынской миссий... всего состава служащих при всех учреждениях посольства, консульства и прочих официальных румынских учреждений".

При поставленных на такую широкую ногу арестах уже к началу февраля 1918 г. кронштадтские и петроградские тюрьмы были переполнены и ощущали острую нехватку продовольствия. В связи с этим декретом от 5 февраля советское правительство предписало Наркомату юстиции вывезти в провинциальные тюрьмы от одной трети до половины всех заключенных Петрограда. Одновременно совнарком амнистировал часть уголовных преступников, отбывавших наказание в петроградских тюрьмах, прежде всего за участие в винных погромах и бандитизм. Паралич транспортной системы, однако, не дал возможности Наркомату юстиции выполнить постановление правительства.

И разгрузка тюрем производилась более естественным для того времени способом -- с помощью расстрелов.

А число арестованных продолжало резко увеличиваться. 13 февраля под руководством Троцкого была сформирована "чрезвычайная комиссия по продовольствию", наделенная "неограниченными полномочиями по принятию экстренных мер". "Работа" комиссии привела к новым массовым расстрелам и арестам. И через неделю, 21 числа, в связи с переполнением тюрем и отсутствием продовольствия для заключенных, Совнарком заявил, что "неприятельские агенты, спекулянты... контрреволюционные агитаторы (и) германские шпионы" будут расстреливаться карательными органами советской власти на месте преступления. Одновременно, правительство создало "Чрезвычайную комиссию по разгрузке Петрограда".

Примеру столицы последовала Москва. 23 февраля Президиум Моссовета объявил Москву на военном положении и указал, что "лица, застигнутые на месте совершения ими преступления будут расстреливаться отрядами революционной армии"; "организаторы контрреволюционных восстаний и выступлений" -- предаваться "чрезвычайному революционному суду"; а контрреволюционные агитаторы -- "суду Московского революционного трибунала".

В тот же день Петроградская ЧК предложила Москве образовать районные Чрезвычайные комиссии. Но уже 10 марта, в связи с переносом столицы, карательные функции в Москве взяла на себя переехавшая сюда ВЧК.

Свою деятельность в Москве ЧК начала с массовых арестов анархистов и интернирования в концентрационные лагеря "контрреволюционно настроенных военнопленных". От внимания правительства не ускользнула и периферия. Например, ЧК Южного района была создана уже 9 апреля 1918 г.

Наличие арестов Ленин считал лучшим показателем работы. Вот текст телеграммы, посланной им в Тулу в июне "Удивлен отсутствием известий.

Сообщите срочно, сколько хлеба ссыпано, сколько вагонов отправлено, сколько спекулянтов и кулаков арестовано".

В начале мая были созданы революционные трибуналы. А в июне -- первые массовые репрессии обрушились на правых эсеров и меньшевиков.

ВЧК/ГПУ: документы и материалы. Ю. Г. Фельштинский (в несен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) . — М.: Издательство гуманитарной литературы, 1995.

ИЗ ПРОТОКОЛА № 21 ЗАСЕДАНИЯ СНК ОТ 2(20) ДЕКАБРЯ 1917 Г.

Председательствует В. И. Ленин

Слушали:

9. Доклад Дзержинского об организации и составе Комиссии по борьбе с саботажем.

Состав (еще не полный): 1) Ксенофонтов, 2) Жиделев, 3) Аверин, 4) Петерсон, 5) Петерс, 6) Евсеев, 7) Трифонов В., 8) Дзержинский, 9) Серго? 10) Васильевский?

Задачи комиссии: 1) Пресек{ать} и ликвидир{овать} все контрреволюционные и саботажнические попытки и действия по всей России, со стороны кого бы они ни исходили.

2) Предание суду Революционного трибунала всех саботажников и контрреволюционеров и выработка мер борьбы с ними.

3) Комиссия ведет только предварительное расследование, поскольку это нужно для пресечения.

Комиссия разделяется на отделы: 1) информационный, 2) организационный отдел (для организации борьбы с контрреволюцией по всей России и филиальных отдел{ов}), 3) отдел борьбы. Комиссия сконструируется окончательно завтра. Пока действует Ликвидационная комиссия Военно-революционного комитета. Комиссии обратить в первую голову внимание на печать, саботаж, к. д., правых с.-р., саботажн{иков} и стачечни{ков}. Меры — конфискация, выдворение, лишение карточек, опубликование списков врагов народа и т. д.

Постановили:

9. Назвать комиссию — Всероссийской чрезвычайной комиссией при Совете Народных Комиссаров по борьбе с контрреволюцией и саботажем — и утвердить ее.

Опубликовать.

В. И. Ленин и ВЧК [сборник документов (1917–1922)]. М., ИПЛ, 1975.

ИЗ «ПОЛОЖЕНИЯ О ЧРЕЗВЫЧАНЫХ КОМИССИЯХ», ПРИНЯТОГО НА ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ КОМИССИИ 10 ИЮНЯ 1918

Совершенно секретно

1) При каждом областном, губернском, уездном пограничном и т.п. Сов депе Исполнительный Комитет или Совет выделяет группу лиц, преданных делу революции и Советской власти, товарищей, которые составляют Чрезвычайную Комиссию по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Председатель из числа этих членов назначается Совдепами, а число членов определяется местными условиями.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Там, где имеется областной и губернский Совдеп или где имеются отдельные рабочие и крестьянские Совдепы, там должна быть образована одна Комиссия. В первом случае: Комиссия должна быть при областном Совдепе, которая обслуживает ту губернию и город, в каком областной Совдеп находится. Во втором случае Чр. Комиссия должна быть организована при Совете Рабочих, Красноармейских и Крестьянских депутатов.

2) Губернские Комиссии есть органы административной власти, берущие на себя задачу борьбы с контрреволюцией и спекуляцией, а также стоящие на страже советского порядка и спокойствия в своей губернии, а также на страже неуклонного проведения в жизнь всех распоряжений Советской власти.

3) Губернские и Областные Комиссии подчинены Всероссийской Чрезвычайной Комиссии и дают отчет местному Совдепу или Исполнительному Комитету, комиссары дают отчет губернским и областным ЧК и своим исполкомам. Общее руководство и направление работ Комиссии принадлежат Всероссийской Чрезвычайной Комиссии.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все циркуляры, приказы и указания, поступающие от ВЧК, исполняются и не могут быть отменяемы нижними инстанциями.

4) В задачи Комиссий входит следующее:

а) Беспощадная борьба с контрреволюцией и спекуляцией наличными силами, которые имеются в распоряжении Комиссии.

б) Наблюдение за местной буржуазией и за направлением в ее среде контрреволюционной работы.

в) Доведение до сведения местной и центральной власти о совершающихся беспорядках и злоупотреблениях и пресечении их.

г) Производство дознаний по государственным преступлениям.

д) Производство исследований в порядке чрезвычайного положения.

е) Наблюдение за лицами, проезжающими через границу.

ж) Наблюдение за иностранными разведчиками.

з) Розыск и наблюдение за лицами, укрывающимися от властей.

и) Участие в сохранении общественного спокойствия, при отсутствии чинов милиции и содействие последней в восстановлении нарушенного рево люционного порядка.

к) Выполнение поручений в высших губернских советских органах по про изводству дознаний о преступлениях, когда будет признано необходимым.

л) Участие в некоторых нужных для борьбы совещаниях.

м) Наблюдение и регистрация всех приезжающих через границу и тща тельная проверка документов на право въезда и выезда и т.п.

н) Строжайшее наблюдение за проведением в жизнь декретов и распоря жений Советской власти.

5) Комиссия, наблюдая и выполняя вышеуказанные ее обязанности и строго следя за нормальным революционным порядком в губернии, принимая для этого меры пресечения и предупреждения в случае всякого рода контр революционных выступлений, погромов и черносотенных беспорядков, имеет право делать следующее:

а) предлагать Совдепу вводить во всей губернии чрезвычайное или воен ное положение;

6) издавать обязательные постановления, касающиеся внешнего революционного порядка в губернии;

в) подвергать преступных лиц административному аресту и налагать штра фы в общем порядке;

г) имеет право производить обыски, аресты лиц, заподозренных в контрреволюции и вообще направленной против Советской власти деятельности.

6) Комиссия работает в тесном контакте со всеми губернскими советскими учреждениями и оказывает им всяческое содействие.

7) Если где в советских органах замечено будет злоупотребление и упущение, то Комиссия немедленно принимает соответствующие меры.

8) Если будут обнаружены злоупотребления и непорядки в самой Комиссии, то губернский Совет или Исполнительный Комитет принимает меры против этого, вплоть до ареста и предания суду членов Комиссии.

9) ВЧК руководит работами всех губернских комиссий и дает им направление и помогает их успешной работе.

10) За бездействие Комиссия несет ответственность как перед местной, так и высшей властью, так и перед ВЧК.

11) Губернские комиссии имеют право руководить и указывать на недо статки наружной милиции и контролировать ее работу.

12) Если в губернии есть крупные центры, где существуют Чрезвычайные Комиссии, то таковые подчиняются губернской Комиссии, если на то не поступает особого указания из центра.

13) Из среды испытанных и надежных товарищей уездные Исполнительные Комитеты назначают комиссаров для этой же цели в каждом малом городе, которые дают отчет уездному Совдепу и в действиях своих подчинены губернской Комиссии. Волостные Советы, в свою очередь, выделяют таких же комиссаров, которые подчинены уездной комиссии или комиссару, отчет дают волостному совету.

14) На обязанности уездных и волостных комиссаров лежит наблюдение за революционным порядком в своем районе, следить за тем, чтобы не было контрреволюционной погромной агитации, бдительно следить за местной буржуазией, производить дознания, осуществлять надзор за ненадежными контрреволюционными элементами, кулаками, спекулянтами и прочими врагами Советской власти, принять меры пресечения и предупреждения против таковых…

Лубянка. ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ, 1917–1960. Справочник.

http://www.hrono.ru/dokum/191_dok/19180610chka.php

«ХОЗЯИН ЛУБЯНКИ»

По предложению Ленина 7 (20) декабря 1917 Ф.Э. Дзержинский был назначен председателем Всероссийской Чрезвычайной Комиссией при СНК РСФСР по борьбе с контрреволюцией и саботажем. ВЧК и ее местные органы получили широчайшие полномочия, вплоть до вынесения смертных приговоров. «Право расстрела для ЧК чрезвычайно важно», – писал Дзержинский. Будучи фанатиком коммунизма (английский шпион и одновременно дипломат Р.Б.Локкарт писал, что глаза Дзержинского «горели холодным огнем фанатизма. Он никогда не моргал. Его веки казались парализованными»), создал систему подавления противников советской власти. Для достижения этой цели использовал любые методы – как жестокие (казни без суда и следствия заложников, «красный террор» по классовому принципу, создание первых концлагерей), так и более мягкие (временная изоляция или высылка инакомыслящих за рубеж и др.). Его фраза «чекистом может быть человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками» впоследствии широко использовалась в СССР для характеристики образа чекиста. При этом в личной жизни был аскетически скромным и чрезвычайно трудолюбивым человеком, полностью погружавшимся в порученное партией дело. Как вспоминал М.И.Лацис, Дзержинский «не довольствуется только руководством. Он сам жаждет действовать. И мы нередко видели, как он сам допрашивает обвиняемого и роется в изобличительных материалах. Его настолько захватывает дело, что он просиживает ночи в помещении ВЧК. Ему некогда сходить домой. Он спит тут же, в кабинете за ширмой. Он и столуется тут же, курьер приносит ему еду, какой питаются все сотрудники ВЧК».