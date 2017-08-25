Самая дорогая буква русского алфавита Буква «ъ», более известная нам как твёрдый знак, сейчас ведёт себя очень смирно: всегда выполняет одну и ту же работу – разделяет согласные и гласные буквы в словах. Однако до реформы русской орфографии 1918 года буква «ъ» («ер») писалась на конце слов после согласных. Исследователь русского алфавита Л. В. Успенский подсчитал, что в одном только дореволюционном издании величайшего романа Л. Н. Толстого «Война и миръ» 1894 года содержится 115 тысяч «букв-бездельниц» – примерно 70 страниц! Всего же, по подсчётам того же Успенского, ежегодно на данную букву уходило около 8,5 миллиона страниц. Не удивительно, что после Октябрьской революции, с приходом советской... На чтение: 1 минута

Буква «ъ», более известная нам как твёрдый знак, сейчас ведёт себя очень смирно: всегда выполняет одну и ту же работу – разделяет согласные и гласные буквы в словах.

Однако до реформы русской орфографии 1918 года буква «ъ» («ер») писалась на конце слов после согласных. Исследователь русского алфавита Л. В. Успенский подсчитал, что в одном только дореволюционном издании величайшего романа Л. Н. Толстого «Война и миръ» 1894 года содержится 115 тысяч «букв-бездельниц» – примерно 70 страниц! Всего же, по подсчётам того же Успенского, ежегодно на данную букву уходило около 8,5 миллиона страниц.

Не удивительно, что после Октябрьской революции, с приходом советской власти буква «ъ» испытала то же, что и её «хозяева-паразиты». Букве была объявлена решительная война: больше никаких «императоръ» и «манифестъ» понапрасну! С тех пор уже почти 100 лет в русском языке «ъ» используется по текущему назначению – только в качестве «разделителя» букв в словах.