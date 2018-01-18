Краткий курс истории. Первое и последнее Учредительное собрание 18 января (н. ст.) 1918 года начало свою работу первое и единственное в истории России Всероссийское Учредительное собрание. Популярная идея В июне 1917 года начались выборы во Всероссийское Учредительное собрание, которое должно было определить (учредить) государственное устройство России после революции. Октябрьский переворот, учиненный большевиками, сделал вопрос созыва Учредительного собрания первостепенным для всех остальных политических партий. Эти выборы были намечены еще Временным правительством, но большевикам пришлось ускорить процесс – и дело было не только в недовольстве конкурентов, но еще и в том, что среди населения идея созыва Учредительного собрания была весьма популярна. Угроза провала Выборы в Учредительное собрание показали, что наибольшей... На чтение: 1 минута

18 января (н. ст.) 1918 года начало свою работу первое и единственное в истории России Всероссийское Учредительное собрание.

Популярная идея

В июне 1917 года начались выборы во Всероссийское Учредительное собрание, которое должно было определить (учредить) государственное устройство России после революции. Октябрьский переворот, учиненный большевиками, сделал вопрос созыва Учредительного собрания первостепенным для всех остальных политических партий. Эти выборы были намечены еще Временным правительством, но большевикам пришлось ускорить процесс – и дело было не только в недовольстве конкурентов, но еще и в том, что среди населения идея созыва Учредительного собрания была весьма популярна.

Угроза провала

Выборы в Учредительное собрание показали, что наибольшей популярностью пользуются эсеры правого и центристского толка. Это грозило провалом для большевистского и левоэсеровского курса радикальных преобразований в стране. Большевики стремились предстать в качестве лояльной силы, выступающей за честные выборы, но оттягивали созыв Учредительного собрания и готовили его разгон. Ситуация обострилась, когда арестованные большевиками лидеры партии кадетов (их обвинили в разжигании гражданской войны) Шингарёв и Кокошкин были убиты матросами. Ко дню начала работы Учредительного собрания в Петроград были стянуты вооруженные силы сторонников и противников большевиков.

Созыв и разгон

В день, когда Учредительное собрание начало свою работу, большевики приставили для его охраны вооруженный отряд во главе с анархистом, матросом Железняком. В поддержку собрания к Таврическому дворцу выдвинулись демонстранты из числа демократических сил, которых расстреляли. Это вызвало широкое недовольство среди различных сторон, что сказалось на судьбе собрания. Собрание отказалось принять курс большевиков, возникла жаркая полемика; охрана, явно враждебная, целилась в выступающих на трибунах. Большевики и левые эсеры покинули собрание, что привело к потере кворума. Глубокой ночью Железняк вошел в зал и произнес историческую фразу: «Караул устал». На следующий день, когда выспавшиеся депутаты вернулись к Таврическому дворцу, они обнаружили его запертым и под охраной, а декрет Совета народных комиссаров гласил, что Учредительное собрание распущено. Так была потеряна последняя площадка, позволявшая достигнуть консенсуса между основными политическими силами. Страна стала сдвигаться в сторону гражданской войны.

А.Г. Железняк