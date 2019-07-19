Ликвидация неграмотности. Ученье свет, а неучёных тьма 19 июля все, кто освоил азы письма и чтения, должны отмечать знаменательное событие, которое раз и навсегда покончило с неграмотностью в нашей стране. Именно в этот день в 1920 году Совнарком РСФСР создал при Народном комиссариате просвещения Всероссийскую чрезвычайную комиссию по ликвидации безграмотности. Была объявлена всеобщая мобилизация сил на обучение неграмотных и малограмотных. Новой организации предстояло выполнить декрет от 26 декабря 1919 года о ликвидации неграмотности населения. По декрету обязательному охвату подлежали все жители страны от восьми до пятидесяти лет, не умеющие читать или писать. Попавшие в эту возрастную группу должны были обучаться в обязательном порядке, а вот на каком... На чтение: 2 минуты

19 июля все, кто освоил азы письма и чтения, должны отмечать знаменательное событие, которое раз и навсегда покончило с неграмотностью в нашей стране.

Именно в этот день в 1920 году Совнарком РСФСР создал при Народном комиссариате просвещения Всероссийскую чрезвычайную комиссию по ликвидации безграмотности. Была объявлена всеобщая мобилизация сил на обучение неграмотных и малограмотных. Новой организации предстояло выполнить декрет от 26 декабря 1919 года о ликвидации неграмотности населения. По декрету обязательному охвату подлежали все жители страны от восьми до пятидесяти лет, не умеющие читать или писать. Попавшие в эту возрастную группу должны были обучаться в обязательном порядке, а вот на каком языке учиться, они могли определить для себя добровольно.

Без грамоты, как в потемках

Появлению письменности и, соответственно, грамотности мы обязаны двум замечательным славянским просветителям – Кириллу и Мефодию. Они начали это благое дело, а другие с честью его продолжили. Значительные следы того, что на Руси было немало грамотных людей, мы встречаем и в древних летописях, и в других письменных источниках. Особенно наглядно это демонстрируют берестяные грамоты, найденные в Великом Новгороде и других древних русских поселениях. На этих грамотах свои способности демонстрируют не только представители самой грамотной части населения – духовенства и знати – но и рядовые ремесленники и простые горожане.

Плакат призывающий к учёбе

Источник: masterok.livejournal.com

Время шло, общество развивалось, открывались школы, гимназии и даже университеты, но грамотность в нашей стране так и не приняла всеобщий характер. Даже в конце XIX века число умеющих читать и писать в империи так и оставалось низким. И это при том, что в стране довольно активно шла индустриализация.По данным русских и зарубежных учёных, в это время грамотных было всего 21,1%. А на окраинах страны этот процент был ещё ниже. Лидировали в этом процессе мужчины: среди них грамотных насчитывалось 29,3%, а среди женщин – только 13,1%. Справедливости ради надо отметить, что оценки грамотности перед революционными событиями 1917 года сильно разнятся. Некоторые западные учёные оценивают этот уровень в 35%, а вот бывший министр просвещения П.Н.Игнатьев в одной из своих статей говорил и о 55% грамотных от всего населения страны. Война 1914 года показатели не улучшила, а поскольку некоторые территории были оккупированы и там осталась значительная часть грамотного населения, общая статистика по стране ещё более ухудшилась.

Грамотными не рождаются, грамотными становятся

Новая советская власть прекрасно понимала, что с неграмотными людьми новое государство не построишь. Прежде всего созданная в июле 1920 года чрезвычайная комиссия взяла под свой контроль всю имеющуюся систему обучения (организацию курсов, подготовку учителей и издание специальной литературы). К работе по ликвидации неграмотности, название которой вошло в русский язык в сокращённом виде как «ликбез», подключились и известные писатели и поэты – Владимир Маяковский , Валерий Брюсов, Демьян Бедный, Максим Горький .

Крестьянки учатся грамоте

Источник: opoccuu.com

Программа предусматривала, что в каждой деревне или селе, где неграмотных насчитывалось больше 15 человек, должны были создать специальную школу грамоты (ликпункт), где учили чтению, письму и счёту. Чуть позже обучение получило некоторое дополнение: отныне обучающиеся должны были делать краткие записи, читать и записывать целые и дробные числа. Выпускники таких школ должны были разбираться в диаграммах и схемах, а самое главное – понимать основы строительства советского государства.

Школы для неграмотных бесплатно снабжались учебными пособиями и письменными принадлежностями. А те, кто учился в таких школах, имели сокращённый рабочий день с сохранением заработной платы. Вскоре был напечатан первый советский букварь для взрослых, а также налажено издание массовых букварей и учебных пособий для взрослых на национальных языках. Русские, украинцы, белорусы, башкиры, татары, узбеки осваивали грамоту на своих языках. Всего букварей на национальных языках было выпущено 40 разновидностей.

Результаты внедрения ликбеза впечатляют. За первые 10 лет кропотливой работы с неграмотностью расстались 10 миллионов человек, но даже и после этого СССР занимал только 19-е место в Европе по уровню грамотности.

Если книг читать не будешь, скоро грамоту забудешь

В 1928 году комсомол начал так называемый культпоход. К обучению неграмотных подключилась общественность. В 1930 году армия культ-армейцев объединяла 1 миллион человек, а их подопечных было 10 миллионов. Главными опорными центрами стали Москва, Саратов, Самара, Воронеж. Важнейшим фактором для повсеместного распространения грамотности стало и то, что в 1930 году было введено всеобщее начальное образование. Теперь ликвидация неграмотности возлагалась и на местные Советы. В этот период была пересмотрена программа школ ликбеза: теперь она составляла 330 учебных часов. В городе обучение длилось 10 месяцев, а в деревне – 7 месяцев. С изменением общей ситуации в лучшую сторону менялись и акценты в этой работе. Теперь на первое место выходила работа с малограмотностью.

В стране шло массовое обучение

Источник: vis0tnik.livejournal.com

За 16 лет после начала деятельности чрезвычайной комиссии грамоте было обучено 40 миллионов человек. С 1933 по 1937 год только в официальных школах занималось 20 миллионов неграмотных и около 20 миллионов малограмотных. К 1939 году в СССР был достигнут показатель в 90% населения, владеющего грамотой. Одной большой проблемой стало меньше: неграмотные по итогам осуществления массовой программы ликбеза оказались уже в подавляющем меньшинстве.

Обложка: lhistory.ru