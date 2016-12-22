Как высылают врагов демократии. К годовщине «советских ковчегов» Как высылают врагов демократии. К годовщине «советских ковчегов» На чтение: 2 минуты

22 декабря 1919 года из США выслали две с половиной сотни человек, угрожавших американскому капитализму.

2014 год привычно стал для мира годом «красной» (она же «русская») угрозы. Крым, Донбасс, вот это всё. Как и 2015 год – Сирия, «Калибры», «ого, у них самолёты есть, ого, они летают». Это тоже пройденный этап. Но «красная угроза-2016» смогла затмить даже успехи нашей военщины. Судя по новостным лентам, нам удалось расставить своих людей на ключевые посты в ряде стран, в первую очередь – в США.

Сегодня, в 97-ю годовщину изгнания из Америки «подрывных антидемократических элементов» и когда мы наблюдаем в социальных сетях и СМИ разгон хэштега #RussiansDidIt, – стоит поговорить о том, что шарманочке уж скоро сотня лет стукнет, а она всё как новая.

Наши учителя

«Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться», – говорил Владимир Ильич Ленин. В рамках этой концепции в 1922 году из Советской России на так называемых «философских пароходах» выслали около 160 представителей интеллигенции, враждебно настроенных в отношении новой власти. В дальнейшем практика была продолжена, а высылали уже не только на пароходах, но и на поездах. История достаточно известная, разного рода манипуляторы любят её вспоминать – к случаю и не очень.

Совсем не любят ни вспоминать (а то и не знают), что изобретателями методики были совсем не большевики, а как раз наоборот.

Термин «красная угроза» достаточно известен. Обычно его используют для описания борьбы с коммунистическим влиянием в США с конца 40-х и до конца 50-х годов. Однако возник термин раньше.

Процедурно высылки были оформлены двумя законами: «Об исключении иммигрантов» и «Об иммиграции». Последний разрешал депортацию въехавших или запрет на въезд тем, кто «не верит или противостоит любому организованному правительству». Под расплывчатой формулировкой угадываются анархисты, на которых в конце XIX и начале XX века приходилась значительная доля терактов в Европе. Однако до Октябрьской революции все эти опасения были скорее превентивными мерами.

С усилением социалистической агитации правительство США столкнулось с вступлением в войну на европейском континенте. И ответило на него законом «О шпионаже», по статьям которого был осуждён даже кандидат в президенты США Юджин Дебс. Однако это были ещё цветочки в сравнении с 1919 годом, когда Америка столкнулась с результирующей нескольких процессов.

1. Анархисты, организовавшие в апреле и июне 1919 года рассылку бомб в адрес политиков и общественных деятелей, ратовавших и разрабатывавших законы, ужесточающие миграцию, вводившие преследования по политическим убеждения и так далее.

2. Демобилизация в связи с окончанием войны. На рынок труда возвращались белые рабочие, начались конфликты с чернокожими, которые за время войны заняли их места и трудились за меньшие деньги. Афроамериканцев поддерживали социалисты, ветераны для защиты своих интересов организовались в «Американский легион» – сообщество крайне правого толка. Дошло до погромов и линчеваний. «А у вас негров бьют» – это как раз родом с 1919-го. В ряде случаев для усмирения пришлось привлекать нацгвардию и войска.

3. Широкое забастовочное движение, в котором приняла участие даже полиция (в Бостоне). Причина тоже незамысловата: зарплата, замороженная на период войны (цены никто не замораживал), требование снизить продолжительность трудового дня.

До Маккарти

В результате было принято решение выслать наиболее известных социалистов, анархистов, деятелей рабочего и профсоюзного движения. Кого именно – было уже известно. Сразу после рассылки бомб были проведены так называемые рейды Палмера (Генпрокурор Александр Палмер, ему тоже послали бомбу), в ходе которых было арестовано и допрошено с пристрастием около 10 тыс человек. Вот из них и отобрали партию для «Советского Ковчега» – придумка тогдашней прессы для названия рейса в Россию.

К слову, СМИ прекрасно показали себя в этой истории, разжигали умело, на совесть и задолго до пресловутой пропаганды Геббельса. Так, к примеру, далеко не все депортированные были русскими (или гражданами России). И уж тем более, не все были большевиками. Тем не менее, по словам журналиста New York Times, в организации «Союз русских рабочих» (был такой) было «500 русских красных, распространяющих большевизм в Соединённых Штатах». Спасибо, что не на медведях. Обыкновенный маккартизм за 30 с лишним лет до самого Маккарти.

«Мы этих людей выслали потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно», – охарактеризовал «философские пароходы» Лев Троцкий, которого в 1917 году и самого с сходной формулировкой турнули из Штатов. Организаторы рейдов Палмера и «Советского Ковчега» могли бы горячо и сердечно расписаться под такой формулировкой, появись она несколькими годами ранее.

Нет, теракты – это конечно совершенно никуда не годится, однако они не должны отвлекать от сути. А суть такова: под удачный повод правительство США одним махом избавилось от наиболее видных представителей левых движений. Которые были следствием перечисленных проблем. Но никак не их причиной. Хотя своего рода ключом к пониманию такой крутой меры служить желание обезопасить государственность. Слишком уж кучно в 1919 году гремели выстрелы, взрывы, сжигались трупы линчёванных, брались штурмом полицейские участки.

Начинай сначала

Другое дело, что к мотивчику так привыкли, что с тех пор включают при каждом удобном случае. Взять хотя бы последние выборы. Победил Трамп? О, это же всё подстроил коварный Путин, это его протеже. И голосование Путин подтасовал, а ну-ка, пусть выборщики проголосуют! Ну проголосовали. Всё равно Трамп. И ведь плохо не то, что в США очередная «охота на ведьм» (в этот раз уже в виде формата избирательной кампании), – традиция как-никак. А то, что каждый раз, когда глупость очередного заявления становится самоочевидной, за него никто не извиняется. Наврут короб, потом врут три, чтобы про первый забыли.

А ведь в мире ещё полно мест, где американскую прессу считают эталоном журналистики, Вот и на Европу эпидемия перебросилась: то в Австрии протеже Путина, то во Франции, то в Болгарии. Неизбалованные шведы это слушают всерьёз верят, что при помощи «Северного потока-2» на них Путин нападёт . Готовятся уже, что б вы даже не сомневались.

То есть даже сегодня «ковчеги» к нашим берегам плывут. Уже конечно виртуальные, без пассажиров. Прогресс до того дошёл, что можно спокойно городить любую чушь, не утруждаясь даже прислать вместе с ней материальные свидетельства угрозы.

Тот факт, что никаких большевиков, и даже коммунистов, уже много лет не существует как осязаемой политической реальности, не мешает большой и могучей Америке, как котёнку Гаву, забираться на чердак и уютно бояться там грозы. Нет, нам не то чтобы жалко. Но, может, пора начать требовать хотя бы гонорар за участие в этих постановках?