АВАНЕСОВ, Варлам Александрович (Мартиросян Сурен Карапетович)

Армянский советский государственный и партийный деятель.

Другие псевдонимы — Мартиросов, Карпин. Член РСДРП с 1903, меньшевик , с 1914 — большевик. На Сев. Кавказе участвовал в революции 1905–1907 . Избегая преследований, в 1907 отправлен в Швейцарию и прожил там до 1913. Был секретарем Давосского объединения группы РСДРП. Учился на медицинском факультете Цюрихского университета. В 1914–1917 по поручению Московского комитета выполнял подпольную партийную работу. После Февральской революции — член Президиума Моссовета; после Октябрьского переворота — член ВРК Петрограда, руководитель отдела печати и информации. Вторым Всероссийским съездом советов был избран членом Президиума и секретарем ВЦИК (1917–1919). Принимал активное участие в разработке проекта Декрета о «Турецкой Армении» (1917). С января 1918 одновременно являлся комиссаром по армянским делам Наркомата и по делам национальностей РСФСР. Участвовал в создании советского государственного аппарата, разработке Конституции РСФСР (1918). А. — автор первого устава ВЦИК, в 1920–1924 — член коллегии ВЧК и зам. наркома, в 1922–1927 — член ВЦИК СССР, 1924–1925 — зам. наркома внешней торговли, с 1925 — член президиума совета народной экономики, делегат VII–XV съездов партии, неоднократно избирался в ЦК.