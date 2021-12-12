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«Война и мир в мае 1945». Вторая часть лекции В.Мединского для студентов Дипакадемии

Лектор: Владимир Ростиславович Мединский - Помощник Президента Российской Федерации, Председатель Российского военно-исторического общества

Во второй части лекции Владимир Мединский подробно расскажет о том, как группа советских военных под руководством генерала Николая Трусова арестовала Фленсбургское правительство Деница. Также мы подробно поговорим об экономических потерях войны и ущербе, причинённом СССР. Будет освещена тема влияния войны на экономику США. В конце лекции Владимир Мединский ответит на вопросы студентов и дипломатов.