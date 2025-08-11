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Успехи РККА на фронте в 1944-м году. Фатальная ошибка немцев.
Львовско-сандомирская операция.
Прорыв к Варшаве, остановка войск.
Союзники во Франции.
Операция Маркет Гарден. Остановка Западного фронта.
Красная Армия движется в Венгрию. Окружение Будапешта.
Арденнское наступление и его провал.
Висло-Одерская операция.
Потеря Верхней Силезии- необратимый удар по немецкой промышленности.
Освобождение Венгрии и Восточной Пруссии. Ускорение наступления союзников. Форсирование Рейна. Рурский котел.
Остановка союзников. Начало Берлинской операции.