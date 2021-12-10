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Брифинг Владимира Мединского о Параде Победы

Лектор: Владимир Ростиславович Мединский - Помощник Президента Российской Федерации, Председатель Российского военно-исторического общества.

На лекции мы поговорим о событиях, овеянных легендами. Как проходил Парад Победы в июне 1945? Кто и когда принял решение о проведении Парада Победы и сколько к нему готовились? Где готовили штандарты для Парада? Почему парад принимал не Сталин? «Публичная казнь» вражеских знамён – кульминация Парада, где они хранятся сейчас?