Взятие Будапешта: как сломали «скрещённые стрелы» 29 октября 1944 года началась Будапештская наступательная операция Красной Армии К исходу октября 1944 года Красная Армия в ходе Дебреценской операции заняла значительную часть территории Венгрии, однако вопрос с разгромом страны и выводом её из войны в качестве союзника нацистской Германии ещё предстояло решить. Для этого советское командование разработало и замыслило следующую операцию – Будапештскую. Ситуация в Венгрии В Венгрии с марта 1944 года сложилась весьма интересная ситуация. Венгры в целом, как и диктатор (регент) Венгерского королевства адмирал Миклош Хорти, уже не хотели воевать и быть в союзе с нацистами. Карта Будапештской операции Источник: pinterest.ru Однако по приказу Гитлера немецкие... На чтение: 2 минуты

29 октября 1944 года началась Будапештская наступательная операция Красной Армии

К исходу октября 1944 года Красная Армия в ходе Дебреценской операции заняла значительную часть территории Венгрии, однако вопрос с разгромом страны и выводом её из войны в качестве союзника нацистской Германии ещё предстояло решить. Для этого советское командование разработало и замыслило следующую операцию – Будапештскую.

Ситуация в Венгрии

В Венгрии с марта 1944 года сложилась весьма интересная ситуация. Венгры в целом, как и диктатор (регент) Венгерского королевства адмирал Миклош Хорти, уже не хотели воевать и быть в союзе с нацистами.

Карта Будапештской операции

Источник: pinterest.ru

Однако по приказу Гитлера немецкие войска провели две последовательные операции: «Маргарете» (оккупация Венгрии с целью недопущения её выхода из войны) и «Панцерфауст», в ходе которой войска СС похитили сына Хорти с целью шантажа. В итоге адмирал был смещён и заменен на Ференца Салаши – лидера венгерской нацистской партии «Скрещённые стрелы», ненадолго этот деятель под «крышей» нацистов стал правителем Венгрии. Он объявил курс на продолжение «тотальной войны», массовую мобилизацию мужчин от 12 до 70 лет и начал жестокий Холокост с уничтожением и перегоном еврейского населения в Германию, во время этого «марша смерти» погибло много людей.

Мощный удар

Советским войскам 2-го и 3-го Украинских фронтов под командованием маршалов Р.Я. Малиновского и Ф.И. Толбухина предстояло решить сложную задачу – взять хорошо укрепленный Будапешт. Ситуация осложнялась тем, что войска 3-го Украинского фронта, только втягивались в Венгрию после Белградской операции. В целом советские войска могли насчитывать 720 тысяч человек. Штурмовые группы, усиленные танковыми и артиллерийскими частями, должны были сделать основную работу по взятию города. При этом советская авиация господствовала в воздухе.

Меняем язык

Источник: pinterest.ru

Вермахт мог выставить от 190 до 250 тысяч солдат группы армий «Юг» и желающих воевать венгров (а такими были далеко не все, многие венгры дезертировали и бежали по домам, некоторые части, как и ранее румыны, даже присоединялись к советским войскам). Командовал этим «сборищем» генерал-полковник Ганс Фриснер, оборону города возглавил командир 9-го горного корпуса, эсэсовец Карл Пфеффер-Вильденбрух.

Уличные бои в Будапеште

Источник: pinterest.ru

Уже ко 2 ноября советские войска после серии ударов вышли к Будапешту, форсировав Дунай. К этому времени венгерская армия фактически разложилась. Офицеры занижали численность своих частей, чтобы им не поручали опасные задания, солдаты массово бежали по домам, рассчитывать можно было только на немецкие войска. Гитлер настаивал на удержании города, и только Пфеффер-Вильденбрух согласился возглавить оборону, остальные командующие были смещены.

ИС-2 на улице Будапешта

Источник: pinterest.ru

Ворваться в город с ходу было невозможно, и атаки были приостановлены. Войска 3-го Украинского фронта к тому времени форсировали Дунай и могли усилить советскую группировку. После отражения мощных контратак противника у озера Балатон в начале декабря 1944 года создались условия для окружения города. После серии последовательных ударов 26 декабря Будапешт был окружен советскими войсками.

Взятие Будапешта

29 декабря гарнизону Будапешта был предъявлен ультиматум о сдаче во избежание кровопролития. Подлый противник расстрелял из пулеметов машину с белым флагом, в которой в Пешт двигался капитан М. Штайнмец, он погиб, а машину капитана И. Остапенко, отправившегося в качестве парламентера в Буду, расстреляли из минометов во время возвращения, он тоже погиб. После этого иного выхода не осталось: город решили брать.

Город взят

Источник: pinterest.ru

Взятие Будапешта характеризуется упорностью боев. При этом Красная Армия использовала минимум танков, бои велись в основном силами штурмовых групп при поддержке тяжелой артиллерии, выбивавшей противника из домов.

Немцы предприняли мощную контратаку с участием танковых дивизий – операция «Конрад». Немцы создали плотность в 50-60 танков на километр фронта. Но нашим войскам удалось наладить взаимодействие всех родов войск и, используя опыт отраженных ранее массированных танковых атак, остановить немцев. Контрудар тяжелых советских самоходок довершил дело. Деблокировать Будапешт не удалось. Гитлер был в бешенстве и кричал, что скорее бы сдал Берлин, чем потеряет Будапешт, а равно и Венгрию с её нефтью и армией.

К 13 февраля 1945 года упорные бои завершились сдачей гарнизона во главе с Пфеффер-Вильденбрухом, за 108 дней Красная Армия разгромила 56 дивизий и бригад противника. В плен попало до 188 тысяч немецких солдат и офицеров. Из будапештского гетто было освобождено почти 70 тысяч евреев, нацисты не успели их убить, и это был единственный случай почти бескровного освобождения места заключения евреев.

Медаль «За взятие Будапешта»

Источник: upload.wikimedia.org

Успешная Будапештская операция в корне меняла ситуацию в воюющей Европе. Весь южный фланг советско-германского фронта «посыпался». Гитлер был вынужден перебрасывать на юг дополнительные силы. А Красная Армия открыла себе путь на Прагу и Вену, и полученная возможность продвижения советских войск способствовала успеху Висло-Одерской наступательной операции. Медалью «За взятие Будапешта» награждено 362 050 человек.

Обложка: pinterest

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