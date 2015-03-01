Встреча на Эльбе 25 апреля 1945 года в 13:30 (мск) в районе г. Торгау на Эльбе произошла встреча советских и американских войск. Легендарная встреча на Эльбе стала высшей точкой в союзнических отношениях антигитлеровской коалиции. На чтение: 4 минуты

НАШИ РАДИРОВАЛИ АМЕРИКАНЦАМ

Приближаясь к Эльбе, наши бойцы и офицеры знали, что здесь, в Саксонии, произойдет первая встреча с войсками наших англо-американских союзников. Каждый день люди, сражающиеся по эту сторону Эльбы, с нетерпением ждали сводки о продвижении частей союзных войск, подходивших к Эльбе с запада. На штабной карте можно было проследить, как все ближе и ближе подходят друг к другу две линии фронта. Между ними лежала Эльба, и расстояние, отделявшее нас от союзников, сокращалось с каждым часом.

Первыми вступили в соприкосновение с частями 1-й американской армии наши радисты. Разговор между нашими и американскими радистами происходил в момент, когда передовые части 1-го Украинского фронта находились уже менее чем в тридцати километрах от американцев. Немецкие станции пытались заглушить разговор, но неудачно.

— Скоро встретимся с вами, — радировали американцам наши радисты. — Мы знаем ваше расположение. Наши танки приближаются к вам. Делаем все, чтобы скорее встретиться с вами.

В передовых частях 1-й американской армии оказались среди радистов люди, знающие русский язык. Они поддерживали связь с нашими радистами, передавая им привет от американцев, сообщая о том, что во всех частях 1-й американской армии с волнением ждут встречи с Красной Армией.

Где произойдет встреча? Кто первым пожмет руку американцу?

Встреча на Эльбе. В. Стариков, В. Полторацкий, А. Булгаков. «Известия», 28 апреля 1945 года

ДИРЕКТИВА ЖУКОВА

«При встрече наших войск с американскими или английскими войсками руководствоваться следующим:

1. Старшему войсковому начальнику, на участке которого произошла встреча, в первую очередь связаться со старшим начальником американских или английских войск и установить повсеместно с ним разграничительную линию согласно указаниям Ставки...

Никаких сведений о наших планах и боевых задачах наших войск никому не сообщать.

2. Инициативу в организации дружеских встреч на себя не брать.

При встречах с союзными войсками относиться к ним приветливо. При желании американских или английских войск организовать торжественную или дружескую встречу с нашими войсками, от этого не отказываться и высылать своих представителей. О всех такого рода приглашениях немедленно докладывать по команде и посылать своих представителей в каждом случае с разрешения старшего начальника не ниже командира корпуса. После такой встречи нашим войскам приглашать к себе представителей американских или английских войск для ответной встречи. Приглашения представителей американских или английских войск для ответной встречи осуществлять с разрешения старших начальников не ниже командира корпуса. Офицеров и генералов, выделенных в качестве представителей для участия в дружеских встречах с представителями американских или английских войск, а также выделенных для участия в ответных встречах, тщательно инструктировать о поведении и порядке взаимоотношений с представителями американских или английских войск в соответствии с требованиями настоящей директивы, обращая при этом особое внимание на сохранение военной тайны.

3. Нашим войскам во всех случаях быть образцом дисциплинированности и порядка. Всему генеральскому и офицерскому составу строго соблюдать форму одежды и иметь опрятный вид. Этого же потребовать от всех войск, которые могут иметь соприкосновение с частями американских или английских войск.

В случаях посещения наших частей представителями американских или английских войск обратить особое внимание на четкий порядок и организацию их встречи. Прием этих представителей в рабочих помещениях штаба не производить, а иметь для этой цели специально подготовленные помещения.

4. О всех случаях встреч с союзными войсками доносить в штаб фронта с указанием места, времени и нумерации встретившихся частей.

Командующий войсками 1-го Белорусского фронта Маршал Советского Союза Г. Жуков.

Член Военного совета 1-го Белорусского фронта генерал-лейтенант Телегин.

Начальник штаба 1-го Белорусского фронта генерал-полковник Малинин».

Директива командующего войсками 1-го Белорусского фронта командующим армиями фронта о действиях советских войск при встрече с войсками союзников № 00604/оп 24 апреля 1945 г.

БОРИС ПОЛЕВОЙ ЗНАЛ ЗАРАНЕЕ

Утром меня снова вызвал генерал Петров. Он сидел за большим письменным столом. Был строг, официален, в кителе с орденскими лентами, застегнутом на все пуговицы.

— Товарищ подполковник, — сказал он сухо. — Передаю вам задание командования. На Втором Украинском вы у нас действовали по части иностранных дел. Помните, и ко мне привозили в армию югославскую военную делегацию. Так вот, вам задание по этой же, по иностранной части.

— Но я же… Такие события, я же корреспондент «Правды»!

— Но прежде всего вы офицер Красной Армии, не так ли, голубчик? Карта с вами?

— Так точно.

— Соблаговолите найти на ней город Торгау, что на Эльбе.

— Нашел. Это в районе действий армии Жадова?

— Точнее говоря, корпуса генерала Бакланова. Так вот, завтра, 25 апреля, в этом месте произойдет историческое событие, между прочим, небезынтересное вам и как корреспонденту. Встреча союзнических армий, нашей и американской. Сегодня вечером соблаговолите быть там. Свяжитесь с товарищами из армейского седьмого отдела и действуйте вместе. Машина в порядке?

Полевой Б. Н. До Берлина - 896 километров. М., 1978

ГЕНЕРАЛ РУСАКОВ ДОЛОЖИЛ

Около четырнадцати часов 25 апреля генерал Русаков доложил, что в тринадцать часов тридцать минут в районе Штрельт (четыре километра северо-западнее Ризы) гвардейцы 6-й роты 175-го гвардейского стрелкового полка во главе с командиром роты старшим лейтенантом Г.Голобородько встретили группу военнослужащих, следовавшую с запада. Как выяснилось, это были разведчики 69-й пехотной дивизии 1-й армии США, которыми командовал лейтенант Котцебу.

Генерал-полковник Г.В. Бакланов

Части 34 гвардейского стрелкового корпуса (гв. ск), продолжая наступление с утра 25.04.1945 г. передовыми частями форсировали реку Эльба и соединились с частями 1-й американской армии...

Командир 34 гв. ск, гв. генерал-майор Бакланов.

Начальник штаба гв. полковник Мательман.

Доклад Бакланова

НЕУЖЕЛИ РУССКИЙ?

Котцебу въехал в небольшую деревушку Леквитц всего в двух милях от Эльбы. И вдруг на центральной улочке он увидел всадника, въезжавшего во двор одного из домов. Американцам сразу бросился в глаза непривычный внешний вид всадника, одетого в странную военную форму. Это явно был не немец. Неужели русский?

Американцы поспешили вслед за всадником и въехали во двор того же дома. Сомнений быть не могло: то был советский военнослужащий, беседовавший с собравшимися вокруг него иностранными работниками, вывезенными немцами.

На часах было 11.30. Это был исторический момент: первый контакт между союзными армиями и советскими войсками был установлен.

Находившийся в составе группы Котцебу С. Ковальски, знавший русский язык, попытался узнать у советского солдата, где найти его командира. Но русский, как подчеркивается в американских источниках, был замкнут и отнесся к встрече с подозрением. Скорее всего, он просто не понимал «исторической значимости» своего приключения. Махнув рукой на восток, русский солдат лишь изрек: «Там...» Затем он показал на одного из стоявших поблизости польских работников и сказал, что тот может лучше показать дорогу. Вскочив в седло, странный всадник пустился галопом прочь.

Взяв в качестве проводника поляка, разведгруппа Котцебу выехала в направлении Эльбы. Через некоторое время, выйдя на берег реки, американцы увидели на другом берегу большую группу солдат и военной техники. Котцебу взял бинокль. Сомнений быть не могло. Перед ним были русские. Сверкавшие на ярком весеннем солнце медали на груди солдат подтверждали этот вывод.

Американцы выпустили две зеленые ракеты, чтобы дать понять русским, кто перед ними. И хотя солдаты на том берегу Эльбы не ответили красными ракетами, они спустились к самой кромке воды. Поляк-проводник прокричал на русском языке, что вместе с ним — американцы.

На берегу реки солдаты Котцебу увидели лодку, прикованную цепью к причалу. Взорвав цепь, американский лейтенант с пятью своими солдатами переправился через Эльбу.

На восточном берегу реки их встречали советский майор и два солдата, один из которых успел даже сделать исторический снимок рукопожатия на Эльбе.

Через несколько минут, как пишут американские источники, к группе Котцебу подъехал подполковник Александр Гардиев, командир 175-го стрелкового полка. Он сказал, что намерен представить группу союзников командиру дивизии. Майор предложил американцам вернуться назад, на западный берег Эльбы, а затем подняться к северу до паромной переправы у населенного пункта Крейнитц. Там в присутствии двух кинооператоров должна была состояться официальная церемония встречи союзников.

Вернувшись на западный берег, Котцебу послал один из своих джипов в Кухрен, чтобы передать по радио информацию о встрече в штаб своего 273-го полка. Однако, к сожалению, лейтенант указал ошибочные координаты своего местоположения.

Лейтенант Котцебу подписал свое донесение в 13.30. Полковник Адамс получил его через два часа:

«Задача выполнена. Принимаю меры к организации встречи представителей командования сторон. Настоящее местоположение 8717. Потерь нет».

Лавренов С. Я., Попов И. М. Крах Третьего рейха. М, 2000

КАК ЭТО ПРОИЗОШЛО

В донесениях наших передовых частей, вышедших 23 апреля на Эльбу, в тех пунктах, которые я назвал, присутствия американских частей не отмечалось. Только 25 апреля 1945 года, к величайшей и искренней радости наших воинов, состоялась эта историческая встреча.

Как же это произошло?

25 апреля в 13 часов 30 минут в районе Стрела, северо-западнее Ризы, воины 7-й роты 173-го гвардейского стрелкового полка 58-й гвардейской дивизии во главе с командиром роты гвардии старшим лейтенантом Григорием Степановичем Голобородько, в прошлом полтавским слесарем, заметили группу военных, двигавшуюся с запада. Наши по привычке насторожились, но солдатское чутье подсказало им, что там. впереди, не те, с кем они дрались на протяжении всей войны. Все же, приняв боевой порядок, подразделение Голобородько двинулось навстречу неизвестным. Как вскоре оказалось, это была разведгруппа 69-й пехотной дивизии 1-й американской армии. Разведгруппой командовал первый лейтенант Л. Коцебу, бывший студент из Техаса, с ним были сержанты и солдаты Д. Полонский, М. Шульман, Г. Ситник (награжденный впоследствии нашим орденом Красной Звезды), Форестер и другие.

Примерно на час позже в районе Торгау воины 2-го батальона 173-го гвардейского стрелкового полка той же 58-й гвардейской дивизии заметили, что с колокольни городской церкви подает сигналы какой-то человек в военной форме. Гвардии лейтенант А. С. Сельвашко попытался объясниться с ним по-немецки, но из этого ничего не вышло. Наши солдаты сделали несколько выстрелов в воздух и вдруг услышали знакомые слова: «Москва — Америка!» Нашим красноармейцам стало ясно, что на церковной колокольне американец. Это был солдат той же 69-й пехотной дивизии. Затем подошел офицер, который заявил, что они являются разведчиками 69-й пехотной дивизии 1-й американской армии, и попросил нашего офицера съездить с ним в штаб батальона, находившийся километрах в пятнадцати от места встречи.

Как потом выяснилось, это была группа младшего лейтенанта Уильяма Д. Робертсона.

Жадов А. С. Четыре года войны. М., 1978

ДУХ ЭЛЬБЫ

«25 апреля 2010 года исполняется 65 лет со дня легендарной встречи на Эльбе, ставшей ярким символом боевого братства наших стран в годы Второй мировой войны. Мы преклоняемся перед мужеством воинов, вместе сражавшихся за освобождение Европы от фашизма. Их героический подвиг навсегда останется в благодарной памяти человечества.

…

Мы убеждены, что, действуя в «духе Эльбы», на равноправной и конструктивной основе, можно успешно решать любые задачи, стоящие перед нашими народами, эффективно противостоять вызовам нового тысячелетия».

Совместное заявление президентов России и США по случаю 65-й годовщины встречи советских и американских войск на р. Эльбе

Обложка: Встреча на Эльбе советских и американских войск. Дата съемки: 25 апреля 1945г.

Источник: https://russiainphoto.ru